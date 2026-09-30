Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

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Η ΕΜΥ προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Κρήτη για αυτό και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τα σχολεία σε ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς η δυτική Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Σύμφωνα με τους αντιπεριφερειάρχες Χανίων Νίκο Καλογερή και Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, η απόφαση ελήφθη μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με αντικείμενο την προετοιμασία απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Για το Ρέθυμνο, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, αύριο θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Η σχετική επίσημη απόφαση αναμένεται να ακολουθήσει.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στα Χανιά, όπου επίσης λαμβάνονται προληπτικά μέτρα εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ωστόσο, σε ορισμένες σχολικές μονάδες, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα διακοπεί, καθώς προβλέπεται τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα, για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και οι παρακάτω δυνάμεις:

1. Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

2. Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και

3. Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, έως και την Κυριακή 04-10-2026.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, και μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.