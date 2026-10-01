Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει με τις ιώσεις – Η ειδική ρύθμιση των 5 ημερών

Πίνακας περιεχομένων

Απουσίες μαθητών λόγω ιώσεων: Έως 5 ημέρες εκτός ορίου – Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Ειδική πρόβλεψη για τις απουσίες μαθητών που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού προβλέπει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δίνοντας τη δυνατότητα έως και πέντε εργάσιμες ημέρες να καταχωρίζονται, αλλά να μην προσμετρώνται στο συνολικό όριο απουσιών.

Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται αυτόματα και αφορά την περσινή χρονιά. Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, ενώ την απόφαση για τη μη προσμέτρηση λαμβάνει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων. Τονίζεται ότι, αναμένεται η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά. Ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές.

Για να καταχωριστούν αλλά να μην προσμετρηθούν οι έως 5 εργάσιμες ημέρες απουσίας λόγω εποχικής ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού, απαιτούνται:

– Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

– Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, η οποία μπορεί να προέρχεται από:

– δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα,

– ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή

– ιδιώτη γιατρό.

– Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη μη προσμέτρηση των συγκεκριμένων απουσιών

Ποιες απουσίες δεν προσμετρώνται

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να καταχωρίζονται αλλά να μην προσμετρώνται απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών, εφόσον οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Πρόκειται για απουσίες οι οποίες είναι επιπλέον του αριθμού απουσιών που προβλέπεται από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις.

Δεν γίνεται αυτόματα – Τι χρειάζεται

Για να μην προσμετρηθούν οι συγκεκριμένες απουσίες, απαιτείται αίτηση και προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή από ιδιώτη γιατρό.

Στη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιούνται τόσο το είδος όσο και η διάρκεια της ασθένειας.

Στη συνέχεια, η μη προσμέτρηση των απουσιών αποφασίζεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων.