Καστοριά: 24χρονος επιτέθηκε σε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και συνελήφθη

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24χρονος επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό, μετά την υπόδειξή της να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στον χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, ένας 24χρονος άνδρας εισήλθε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι είχε μεταβεί εκεί προκειμένου να συναντήσει έναν φίλο του. Ο νεαρός, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, κινήθηκε στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου και έφτασε στον χώρο μπροστά από το κυλικείο.

Εκεί έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικό του σχολείου. Η δασκάλα, διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για εξωσχολικό άτομο, τον πλησίασε και του ζήτησε να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Η παρατήρηση της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε, χτυπώντας την με γροθιά στο στήθος. Από το χτύπημα η δασκάλα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος.

Στο σχολείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε και επίσημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το περιστατικό.