Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 32 καινοτόμες προτάσεις στην Agri Innovation Expo 2026

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Στην Agri Innovation Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετείχαν 32 εκθέτες, μεταξύ των οποίων ερευνητικά εργαστήρια, τεχνοβλαστοί και καινοτόμες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος.

Νέες τεχνολογικές λύσεις, καινοτόμες εφαρμογές και ερευνητικές δράσεις με επίκεντρο τις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας, της αγροδιατροφής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάστηκαν στην Agri Innovation Expo 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε έναν χώρο συνάντησης της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 32 εκθέτες, μεταξύ των οποίων 19 ερευνητικά εργαστήρια, 9 τεχνοβλαστοί (spin-offs) και 4 καινοτόμες πρωτοβουλίες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συμμετοχή αυτή ανέδειξε το εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και τον ρόλο του στην ανάπτυξη και μεταφορά νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, τεχνητής νοημοσύνης, τηλεπισκόπησης, βιοτεχνολογίας, κυκλικής οικονομίας, ψηφιακών εργαλείων για τη γεωργική παραγωγή, καθώς και καινοτόμες λύσεις για τη φυτοπροστασία, τη μελισσοκομία, τη διαχείριση εδαφών και υδάτων, την αυθεντικότητα και την ποιότητα των τροφίμων και τη βιοοικονομία. Παράλληλα, οι τεχνοβλαστοί παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης στην αγορά και στην πραγματική οικονομία.

Η Agri Innovation Expo 2026 άνοιξε τις πύλες της, το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, με την τέλεση των εγκαινίων, παρουσία του Πρύτανη Εμμανουήλ Φλεμετάκη, του Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης Θωμά Μπαρτζάνα, του Αντιπρύτανη Εξωστρέφειας, Διεθνοποίησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κωνσταντίνου Μουντζούρη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοίκησης Δημητρίου Μπιλάλη, του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Ανάπτυξης και Φοιτητικής Μέριμνας Δημητρίου Τσιτσιγιάννη, εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, παραγωγικών φορέων, φοιτητών και πολιτών.

Στη διάρκεια των εγκαινίων, χαιρετισμούς απηύθυναν η Δήμητρα Αγγελάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος για Θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Αττικής, Βαγγέλης Μαρινάκης, Πρόεδρος, Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων και ο Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλες δράσεις

Παράλληλα με την έκθεση, πραγματοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με επίκεντρο τη μεταφορά τεχνολογίας, τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή και την αγορά.

Η πρώτη θεματική με τίτλο «Από το Εργαστήριο στην Επένδυση: Χρηματοδοτώντας την Καινοτομία στην Αγροδιατροφή και τη Βιοτεχνολογία», επικεντρώθηκε στις δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων στον χώρο της αγροδιατροφής και της βιοτεχνολογίας. Συμμετείχαν η Κατερίνα Πραματάρη, Partner, Uni.fund, ο Αλέξης Ζητρίδης, Managing Director, Helidoni Group, ο Ορφέας Βουτυράς, Associate, Corallia Ventures και η Ελένη Λαμπροπούλου, Principal, Sporos Platform. Τον συντονισμό είχε η Κατερίνα Παπαδούλη, Επικεφαλής Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «InnovinAgri».

Ακολούθησε η δεύτερη συζήτηση με τίτλο «Οικοσύστημα Υποστήριξης: Γέφυρες μεταξύ Ακαδημαϊκής Έρευνας και Αγοράς», η οποία ανέδειξε τον ρόλο των φορέων που υποστηρίζουν τη μεταφορά γνώσης, την καινοτομία και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη συζήτηση συμμετείχαν συμμετείχαν ο Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, Διευθύνων Σύμβουλος, Prisma Consultants, ο Νίκος Δεδούσης, Στρατηγική Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς, η Ράνια Σαββάκη, Senior Economic Policy Officer, Πρεσβεία Ολλανδίας, η Κυριακή Μπακιρτζή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καινοτομίας, Τμήμα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και η Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα. Τον συντονισμό είχε ο Μάριος – Φωκάς Τσαμίχας, Director, Energon Green Solutions | Youth Climate Diplomacy Forum.

Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διημέρου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων και καινοτόμων πρωτοβουλιών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το εύρος της επιστημονικής δραστηριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις εφαρμογές της στην αγροδιατροφική παραγωγή.

Η Agri Innovation Expo 2026 διοργανώθηκε από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovinAgri) του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Δικτύου Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΡΟΜΒΟΣ».