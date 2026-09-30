Καταγγελία της ΕΛΑΣ: Αποκλεισμός 25 μαθητών από σχολικό δρομολόγιο μεταφοράς τους προς το ΕΠΑΛ που φοιτούν

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Την άμεση αποκατάσταση του σχολικού δρομολογίου για 25 μαθητές από τις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο Πολιτεία ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), καταγγέλλοντας ότι οι μαθητές αποκλείστηκαν από τη μεταφορά τους προς το 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) καταγγέλλει τον αποκλεισμό 25 μαθητών και μαθητριών από σχολικό δρομολόγιο μεταφοράς τους προς το ΕΠΑΛ που φοιτούν.

Σε σχετική ανακοίνωση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Σύμφωνα με καταγγελία γονέων μαθητών/τριών που διαμένουν στις Αφίδνες και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ανακοινώθηκε στα παιδιά τους, την ημέρα έναρξης των μαθημάτων, ότι καταργείται η στάση του σχολικού λεωφορείου στις Αφίδνες από και προς το ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων» όπου φοιτούν.

Η απίστευτη δικαιολογία γι’ αυτόν τον αποκλεισμό είναι ότι το πούλμαν είναι πλήρες από μαθητές/τριες πιο μακρινών αποστάσεων και δεν χωράνε άλλοι/ες και τους συστήθηκε να χρησιμοποιούν τα δρομολόγια της γραμμής!!!».

«Πρόκειται για αδιανόητα πράγματα. Η Περιφέρεια Αττικής είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των παιδιών από και προς τον τόπο κατοικίας τους και το σχολείο φοίτησης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Από τα στοιχεία της Περιφέρειας προκύπτει ότι το δρομολόγιο για τη μεταφορά των μαθητών/τριών για το 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου ‘Ζήνων’ περιλαμβάνει και τις Αφίδνες, ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία δικαιολογία για τον απαράδεκτο αυτό αποκλεισμό. Το αν αυξήθηκε ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών/τριών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό είναι γνωστό από τον Ιούνιο κάθε έτους και θα έπρεπε εγκαίρως να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς όλων των παιδιών», προσθέτει η ΕΛΑΣ.

ΕΛΑΣ: Έτσι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη διασφάλιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση

«Ειδικότερα, η σύσταση να μεταφέρονται τα παιδιά με δική τους ευθύνη με δρομολόγια της γραμμής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς η συχνότητα των δρομολογίων είναι περιορισμένη και δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε μεγάλους χρόνους αναμονής λόγω χρονικών αποκλίσεων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και των ωρών των δρομολογίων, κυρίως κατά την αποχώρηση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζητήματα ασφάλειας.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη διασφάλιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση -και εν προκειμένω στην επαγγελματική εκπαίδευση- όλων ανεξαιρέτως των παιδιών», τονίζει η ΕΛΑΣ.

«Ποια είναι η απάντηση του υπουργείου Παιδείας και της Περιφέρειας Αττικής απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;

Ζητάμε να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών/τριών από Αφίδνες και Ιπποκράτειο Πολιτεία προς το 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου ‘Ζήνων’», καταλήγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.