Μετεγγραφές φοιτητών: Αυξάνεται έως 30% το ποσοστό σε πέντε πανεπιστημιακά τμήματα – Πίνακας με τα ποσοστά ανά τμήμα
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Οι μετεγγραφών φοιτητών μπορούν να γίνουν μέχει και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου - Τι αλλάζει με το νέο ΦΕΚ για πέντε τμήματα ΑΕΙ.
Περισσότερες δυνατότητες μετεγγραφής προβλέπονται για φοιτητές πέντε συγκεκριμένων πανεπιστημιακών Τμημάτων το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθώς με νέα απόφαση αυξάνεται το ποσοστό των μετεγγραφόμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Τα ποσοστά διαμορφώνονται από 20% έως και 30%, με τη ρύθμιση να αφορά ένα Τμήμα του ΕΚΠΑ και τέσσερα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νικόλαου Παπαϊωάννου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5762/23.09.2026 και αφορά αποκλειστικά τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 που πραγματοποιούνται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Ποια Τμήματα αφορά η αύξηση
Σύμφωνα με την απόφαση, τα αυξημένα ποσοστά καθορίζονται αποκλειστικά για πέντε Τμήματα ΑΕΙ. Στο 30% ανεβαίνει το ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 20% για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και επίσης στο 20% για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Για το Τμήμα Φυσικής του Δημοκριτείου το ποσοστό φτάνει στο 30%, ενώ για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθορίζεται στο 25%.
Τα ποσοστά ανά Τμήμα
Συγκεκριμένα:
|Πανεπιστήμιο
|Τμήμα
|Ποσοστό μετεγγραφόμενων
|ΕΚΠΑ
|Μουσικών Σπουδών
|30%
|Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
|Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
|20%
|Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
|Πολιτικής Επιστήμης
|20%
|Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
|Φυσικής
|30%
|Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
|Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
|25%
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