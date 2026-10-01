Μετεγγραφές φοιτητών: Αυξάνεται έως 30% το ποσοστό σε πέντε πανεπιστημιακά τμήματα – Πίνακας με τα ποσοστά ανά τμήμα

Νέα και ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για όσα συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων πραγματοποιεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, καταδικάζοντας απερίφραστα τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού, αλλά ταυτόχρονα ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως και η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά, όπως αυτή αποτυπώνεται στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.