Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Στην τελική ευθεία οι προσλήψεις αναπληρωτών – Πώς θα καταρτιστούν οι πίνακες

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στο στάδιο της αξιολόγησης περνούν πλέον οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που διεκδικούν θέσεις προσωρινών αναπληρωτών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των δηλώσεων προτίμησης.

Ωνάσεια σχολεία: Η σχετική προθεσμία έληξε στις 24 Αυγούστου, με τη διαδικασία να αφορά εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄, καθώς και στον τελικό αξιολογικό πίνακα Α΄ του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΤΕ16.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε κάποια από τις 20 σχολικές μονάδες που συγκροτούν πλέον το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Πώς θα καταρτιστούν οι πίνακες

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, τον λόγο έχει η Διοικούσα Επιτροπή Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.), η οποία καλείται εντός επτά ημερών από τη λήξη της προθεσμίας να προχωρήσει στην κατάρτιση αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα Τμήματα Ένταξης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών, όπως αυτή προκύπτει από τον αντίστοιχο πίνακα του ΑΣΕΠ. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Η δημοσίευση των αρχικών πινάκων δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ακολουθήσει η κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Πώς θα μάθουν οι εκπαιδευτικοί εάν προσλαμβάνονται

Για τα αποτελέσματα της διαδικασίας και την πρόσληψή τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια του υπουργείου Παιδείας και της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κάθε εκπαιδευτικός στο ΟΠΣΥΔ.

Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς των Ωνάσειων Σχολείων

Το πλαίσιο λειτουργίας των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων συνοδεύεται από σειρά προβλέψεων για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά.

Οι σχολικές μονάδες διαθέτουν αναβαθμισμένες υποδομές, εργαστήρια, εξοπλισμό και ψηφιακά μέσα, ενώ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση παρέχονται δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης και αξιοποίησης σύγχρονων παιδαγωγικών και τεχνολογικών εργαλείων.

Μεταξύ των παροχών περιλαμβάνεται και η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης που μπορεί να φτάσει έως τις 5.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσια ΑΕΙ.

Παράλληλα, η λειτουργία κάθε ζεύγους Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων υπό την εποπτεία Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου δημιουργεί τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνητικών δράσεων, προσφέροντας πρόσθετες ευκαιρίες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Τι ισχύει για Ομίλους και Σύνολα

Ιδιαίτερο στοιχείο του μοντέλου λειτουργίας των ΔΗΜ.Ω.Σ. αποτελούν οι Όμιλοι και τα Σύνολα.

Η διδασκαλία σε αυτά προσμετράται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, χωρίς να απαιτείται υπέρβασή του. Για τη συγκεκριμένη απασχόληση προβλέπεται παράλληλα επιμίσθιο από το Ίδρυμα Ωνάση.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο την ενίσχυση τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και των δυνατοτήτων δημιουργικής έκφρασης των μαθητών.

Στο καθημερινό έργο των σχολείων προβλέπεται επίσης η παρουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών, καθώς και υποστήριξη από επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής.

Τι γίνεται εάν ένας εκπαιδευτικός πλεονάζει

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως πλεονάζουν στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του ωραρίου σε συνδεδεμένα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ή μέσω ανάληψης διοικητικού έργου στην υφιστάμενη σχολική μονάδα.

Με αυτή τη ρύθμιση επιδιώκεται να περιοριστεί η ανάγκη χρονοβόρων μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Από 12 σε 20 τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. διευρύνεται σημαντικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 λειτούργησαν τα πρώτα 12 σχολεία, συγκεκριμένα έξι Γυμνάσια και έξι Γενικά Λύκεια σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 στο δίκτυο εντάσσονται ακόμη οκτώ σχολικές μονάδες σε νέες περιοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σε 20.

Πρόκειται για υφιστάμενες δημόσιες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας και αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων και την έκδοση των τελικών πινάκων θα διαμορφωθεί πλέον η εικόνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2026-2027.