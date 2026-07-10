Σχολεία – Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού: Τα ονόματα
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Αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ: Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις αποσπάσεις των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Η σχετική ανακοίνωση συνοδεύεται από την υπουργική απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αποσπάσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη νέα σχολική χρονιά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της απόφασης που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ