Καταιγιστικές εξελίξεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Νέες προσφυγές στο ΣτΕ κατά 7 αδειών

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Νέα εξέλιξη στο ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν φέτος, όπως γνωστοποίησε ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πάνος Λαζαράτος, στις νέες αιτήσεις ακύρωσης τίθεται, μεταξύ άλλων, ζήτημα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που αποτέλεσαν δικαιολογητικό για τη χορήγηση των αδειών. Όπως υποστηρίζει, το πρόγραμμα σπουδών που κατατέθηκε για την αδειοδότηση δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο που θα κληθεί στη συνέχεια να πιστοποιηθεί, όταν διαμορφωθούν τα νέα κριτήρια και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ.

Φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων: Το ακαδημαϊκό έτος, τα δίδακτρα και η επόμενη ημέρα

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει ότι το ακαδημαϊκό έτος των φοιτητών δεν πρόκειται να χαθεί. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι τα προγράμματα σπουδών θα κριθούν με τη νέα κανονιστική διαδικασία, διαχωρίζοντας τον νέο έλεγχο και την πιστοποίηση από όσα συνέβησαν κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Όπως τόνισε, η Πολιτεία επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαδικασία «με τον πλέον νομικό τρόπο».

Νέος γύρος δικαστικής αντιπαράθεσης ανοίγει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά την κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης κατά των αδειών επτά ιδρυμάτων. Ο Πάνος Λαζαράτος θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών και του νέου κανονιστικού πλαισίου της ΕΘΑΑΕ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί.

Κατατέθηκαν αιτήσεις ακύρωσης για επτά άδειες

Όπως γνωστοποίησε ο Πάνος Λαζαράτος, κατατέθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών των επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων που έλαβαν άδεια τη φετινή χρονιά.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στις σχετικές αιτήσεις περιλαμβάνονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωση των αδειών.

Ειδικότερα, εστιάζει στο πρόγραμμα σπουδών που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό για τη λήψη της άδειας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα που τελικά θα πιστοποιηθεί, όταν δημιουργηθούν τα νέα κριτήρια και διαμορφωθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ.

Είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις του ΣτΕ για τρεις άδειες

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση τόσο για τη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης όσο και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου.

Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για τους φοιτητές

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο OPEN για τις αποφάσεις του ΣτΕ, διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν πρόκειται να χαθεί.

«Εγγυώμαι ότι δεν υπάρχουν νέα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών θα κριθεί με τη νέα κανονιστική διαδικασία», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι άλλο ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση και άλλο όσα συνέβησαν την προηγούμενη χρονιά, επαναλαμβάνοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος των φοιτητών δεν θα χαθεί.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η Πολιτεία θέλει να διασφαλίσει «με τον πλέον νομικό τρόπο τη διαδικασία», ενώ χαρακτήρισε θετικές τις παρατηρήσεις που έγιναν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο επίκεντρο ξανά το νέο πλαίσιο πιστοποίησης

Το επόμενο κρίσιμο ζήτημα, επομένως, αφορά τη διαμόρφωση της νέας κανονιστικής διαδικασίας και των κριτηρίων βάσει των οποίων θα εξεταστούν τα προγράμματα σπουδών.

Από τη μία πλευρά, ο Πάνος Λαζαράτος, μέσω των νέων αιτήσεων ακύρωσης, θέτει ζήτημα για τις άδειες των επτά ιδρυμάτων και τη σχέση των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν κατά την αδειοδότηση με εκείνα που θα πιστοποιηθούν στο νέο πλαίσιο. Από την άλλη, το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι η νέα διαδικασία θα προχωρήσει με νομική ασφάλεια και ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν το ακαδημαϊκό τους έτος.