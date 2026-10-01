Πανεπιστήμια: «Χάνεται» το 5% των εισακτέων πριν από τις εγγραφές – Τι αποκάλυψε η Ζαχαράκη

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Στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων, τον αριθμό των μαθητών μέσα στις τάξεις, τις αντιδράσεις για τα σχολικά βιβλία, αλλά και το ζήτημα των μαθητών που εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Εκείνη κι εγώ», με τους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα, η υπουργός τοποθετήθηκε για σειρά ανοιχτών ζητημάτων της εκπαίδευσης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συγχωνεύσεις τμημάτων, τις οποίες χαρακτήρισε «έσχατο μέτρο».

Ζαχαράκη: «Οι 29 μαθητές σε μια τάξη είναι το ανώτατο όριο»

Αναφερόμενη στις συγχωνεύσεις και τις καταλήψεις στα σχολεία, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ξεπερνούν τις 53.000.

Για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων υποστήριξε ότι αποτελούν «το έσχατο μέτρο» και ότι πραγματοποιούνται «πάντα εντός του πλαισίου του Νόμου».

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι 29 μαθητές σε μια τάξη είναι το ανώτατο όριο».

Παράλληλα, επισήμανε ότι έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι συγχωνεύσεις τελικά ήρθησαν.

Επανέλεγχος των σχολικών βιβλίων μετά τις αντιδράσεις

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή σκίτσο σε σχολικό βιβλίο το οποίο απεικονίζει οικογένεια με ομόφυλους γονείς.

Όπως ανέφερε, έχει ζητηθεί να επανελεγχθούν όλα τα σχολικά βιβλία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ίδια ως υπουργός δεν είναι εκείνη που αποφασίζει για το περιεχόμενό τους.

«Ως υπουργός δεν θα αποφασίζω εγώ το περιεχόμενο των βιβλίων, υπάρχουν Επιτροπές γι’ αυτό», δήλωσε.

Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε ότι «η παραδοσιακή οικογένεια δεν αμφισβητείται».

Αρκαλοχώρι: Μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο Αρκαλοχώρι, όπου μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα σε κοντέινερ μετά τις ζημιές που υπέστησαν τα σχολικά κτίρια.

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε αρχικά ότι «ο κ. Παπαϊωάννου δεν έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για το θέμα», ενώ σημείωσε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δήμαρχο.

«Πράγματι τα κτίρια υπέστησαν ζημιές. Είναι θέμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης το κτίριο που θα ανεγερθεί», ανέφερε.

Ωστόσο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του κτιρίου δεν έδωσε, εξηγώντας ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό, καθώς υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες.

«Από το Υπουργείο Παιδείας, ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι θα το έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απώλεια 5%» από τους εισακτέους μέχρι τις εγγραφές στα Πανεπιστήμια

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το ζήτημα της «διαρροής» εγγραφών φοιτητών που καταγράφηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, συνολικά καταγράφεται «μια απώλεια 5% στον αριθμό αυτών που είναι εισακτέοι και αυτούς που τελικά εγγράφονται».

Η ίδια χαρακτήρισε το ζήτημα «πολυσχεδές», σημειώνοντας ότι δεν συνδέεται αποκλειστικά με το στεγαστικό πρόβλημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο φοιτητικό επίδομα και στη σίτιση ως μέτρα στήριξης των φοιτητών.