Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Οι ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ - Πάνω από 66.000 επιτυχείς ρυθμίσεις από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Νέο ορόσημο κατέγραψε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, καθώς οι συνολικές ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν ολοκληρωθεί 66.578 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,19 δισ. ευρώ.

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ ρυθμίστηκαν μέσα στον Ιούλιο

Μόνο τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 2.164 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν οφειλές ύψους 511 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αξιοποίηση του μηχανισμού από πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο 80%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Ιδιαίτερη έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οφειλετών.

Κατά τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 271 ρυθμίσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, από τις οποίες 26 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, μέσω του μέτρου της προκαταβολής ανεστάλησαν 603 πλειστηριασμοί, παρέχοντας πρόσθετη προστασία στην κύρια κατοικία και την περιουσία των δικαιούχων.

Συνεχίζονται οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων

Παράλληλα με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, συνεχίζεται και η διαδικασία διμερών ρυθμίσεων από τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της χώρας.

Τον Ιούνιο, οι εταιρείες Intrum, Cepal, doValue και Qquant προχώρησαν σε 4.239 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά στεγαστικά δάνεια, ενώ σημαντικός αριθμός σχετιζόταν με οφειλές πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σε λειτουργία η ρύθμιση έως 72 δόσεων

Από τις 18 Ιουλίου λειτουργεί και η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ένταξη οφειλών στη ρύθμιση έως 72 δόσεων, σύμφωνα με τον νόμο 5313/2026.

Η ρύθμιση αφορά χρέη προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υποστήριξη προς τους οφειλέτες

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνεχίζει να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη στους πολίτες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή βιντεοκλήσης, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, με στόχο τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών.