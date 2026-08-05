Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πότε έρχεται ο δεύτερος κύκλος πληρωμών

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Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις, διευκρινίζοντας τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά όρια, τον τρόπο καταβολής και τις ειδικές περιπτώσεις.

Ποιοι θα πληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου

Η δεύτερη καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση, θα πρέπει:

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το παιδί να έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025,

να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού,

να υπάρχει έγκυρος IBAN δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς πρέπει έως τις 10 Αυγούστου να έχουν ολοκληρώσει την έκδοση ΑΦΜ και την υποβολή της οριστικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κύκλος πληρωμών πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Τι προβλέπει η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

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Ενδεικτικά:

1 παιδί: 150 ευρώ

2 παιδιά: 300 ευρώ

3 παιδιά: 450 ευρώ

Η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται σταδιακά και ο χρόνος εμφάνισης διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς που:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση,

πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Τα εισοδηματικά όρια

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης:

40.000 ευρώ με ένα παιδί,

45.000 ευρώ με δύο παιδιά,

50.000 ευρώ με τρία παιδιά,

με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες:

39.000 ευρώ με ένα παιδί,

44.000 ευρώ με δύο παιδιά,

49.000 ευρώ με τρία παιδιά,

και αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, είτε είναι πραγματικό είτε τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι:

στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης,

στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά κατανέμεται κατά 50% σε κάθε γονέα,

όταν το παιδί δηλώνεται μόνο από έναν γονέα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν,

όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο μη έγγαμους γονείς, η ενίσχυση επιμερίζεται ισόποσα.

Ειδικές περιπτώσεις

Ο οδηγός της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις για περιπτώσεις:

φορολογικών κατοίκων εξωτερικού,

θανάτου ενός γονέα,

μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων,

χωριστών δηλώσεων που δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί,

καθώς και για περιπτώσεις αποκλειστικής επιμέλειας, όπου η καταβολή εξακολουθεί να βασίζεται στον τρόπο δήλωσης των εξαρτώμενων τέκνων στις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.