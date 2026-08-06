Τουρισμός για όλους: Δείτε ποιά ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση – Τα ποσά που δικαιούνται

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Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «ανοίγει» με νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παρέχονται επιπλέον χρήματα σε πολύτεκνες οικογένειες και άτομα ΑμεΑ.

Ξεκίνησε από εχθές, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν voucher ύψους μέχρι και 600 ευρώ, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν σε καταλύματα της χώρας στα οποία θέλουν να κάνουν διακοπές. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 23:59, ενώ για την πρώτη εβδομάδα οι αιτούντες θα μπορούν να μπαίνουν βάσει ΑΦΜ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του προγράμματος με κωδικούς TaxisNet. H υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των αιτούντων.

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσου διαθέτουν ΑΦΜ που λήγει σε 3 και 4. Σημειώνεται ότι εχθές τα ΑΦΜ που γίνονταν δεκτά είναι όσα έληγαν σε 1 και 2.

Τις επόμενες μέρες η είσοδος στο σύστημα επιτρέπεται ως εξής:

Τουρισμός για Όλους: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Για όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση, δίνεται περιθώριο από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου για όλα τα ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τα ποσά

Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και δίνει περισσότερα κίνητρα για τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Συγκεκριμένα τα ποσά είναι:

200€ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (έως και 30/09/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027) ή 300€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1/10/2026 έως και 30/4/2027),

300€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (έως και 30/09/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1/10/2026 έως και 30/4/2027) σε φυσικά πρόσωπα:

-άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024,

-έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024.

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

-συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «ανοίγει» με νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παρέχονται επιπλέον χρήματα σε πολύτεκνες οικογένειες και άτομα ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι.

Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Ειδική μέριμνα για συνταξιούχους

Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.