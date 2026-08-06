Φοιτητικά σπίτια: Οι περιοχές της Αθήνας με προσιτά ενοίκια – Οι λύσεις που βρίσκουν οι φοιτητές

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Φοιτητική στέγη: Αυξήσεις στα ενοίκια και στροφή στη συγκατοίκηση - Αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων

Από τα τέλη Ιουλίου έως και την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου κορυφώνεται η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, με την αγορά ακινήτων να παρουσιάζει έντονη κινητικότητα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν ότι τα πλήρως ανακαινισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα καταγράφουν αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές της τάξης του 5%-7%, ενώ την ίδια στιγμή οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται, κυρίως για μικρές κατοικίες έως 50 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν επτά στα δέκα διαθέσιμα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας ζητούν πλέον ενοίκιο άνω των 500 ευρώ, όταν το 2022 αντίστοιχες τιμές συναντούσε κανείς μόλις σε τρία στα δέκα ακίνητα.

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Πού διαμορφώνονται τα ενοίκια

Στοιχεία του Spitogatos Insights δείχνουν ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6%, με το μέσο ζητούμενο μίσθωμα στον Δήμο Αθηναίων να ανέρχεται πλέον στα 13,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στα νότια προάστια το μέσο ζητούμενο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 13,7 ευρώ/τ.μ., αυξημένο κατά 5,5%, ενώ στα βόρεια προάστια ανέρχεται στα 15,5 ευρώ/τ.μ., παρουσιάζοντας μικρότερη ετήσια αύξηση 1,5%.

Στα δυτικά προάστια οι τιμές διαμορφώνονται στα 11,5 ευρώ/τ.μ. (+6,7%), στον Πειραιά στα 12,6 ευρώ/τ.μ. (+5%) και στα προάστιά του στα 11 ευρώ/τ.μ. (+5,4%).

Οι πιο οικονομικές περιοχές

Οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές μεταξύ των δημοφιλών φοιτητικών περιοχών εντοπίζονται στη Νίκαια με 10,5 ευρώ/τ.μ., στην Κυψέλη με 11,8 ευρώ/τ.μ. και στην περιοχή Πατησίων – Αχαρνών με 11,9 ευρώ/τ.μ..

Παράλληλα, οι μικρές μειώσεις που καταγράφονται σε ορισμένες περιοχές αφορούν κυρίως παλαιά ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα, ενώ τα ενεργειακά αναβαθμισμένα, πλήρως ανακαινισμένα ή επιπλωμένα ακίνητα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλότερα μισθώματα και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.

Πού συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη προσφορά

Το κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αγορά φοιτητικής κατοικίας, συγκεντρώνοντας το 46,5% του συνολικού διαθέσιμου αποθέματος.

Ακολουθούν:

Νότια προάστια: 28%

Δυτικά προάστια: 8,4%

Πειραιάς: 7,6%

Προάστια Πειραιά: 4,6%

Βόρεια προάστια: 4%

Ανατολικά προάστια: 0,9%

Έως και διπλάσιες τιμές σε σχέση με το 2019

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, επισημαίνει ότι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι ζητούμενες τιμές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, καταγράφοντας αυξήσεις από 60% έως και πάνω από 100% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Η συγκατοίκηση γίνεται οικονομική αναγκαιότητα

Η συνεχής άνοδος των ενοικίων οδηγεί ολοένα και περισσότερους φοιτητές στη λύση της συγκατοίκησης. Όπως επισημαίνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός όσων επιλέγουν να μοιραστούν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, καθώς ο επιμερισμός του ενοικίου και των πάγιων εξόδων αποτελεί πλέον οικονομική ανάγκη για πολλές οικογένειες.

Οι περισσότεροι στρέφονται σε διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, είτε με συμφοιτητές που γνωρίζουν από τον τόπο καταγωγής τους είτε με συμφοιτητές που γνώρισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τα προβλήματα της συγκατοίκησης

Παρά τα οικονομικά οφέλη, η συγκατοίκηση εξακολουθεί να συνοδεύεται από θεσμικές δυσκολίες. Στην Ελλάδα το μισθωτήριο αφορά συνήθως ολόκληρη την κατοικία και υπογράφεται από όλους τους ενοικιαστές. Έτσι, εάν κάποιος αποχωρήσει ή σταματήσει να καταβάλλει το μερίδιό του, η οικονομική επιβάρυνση μεταφέρεται στους υπόλοιπους.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η Αγγλία εφαρμόζεται ξεχωριστό συμβόλαιο για κάθε δωμάτιο, περιορίζοντας την ευθύνη κάθε ενοικιαστή αποκλειστικά στο δικό του μίσθωμα.

Το κόστος των μεγαλύτερων διαμερισμάτων

Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, ένα διαμέρισμα άνω των 60 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, κατάλληλο για συγκατοίκηση, ενοικιάζεται πλέον από 580 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιοχές το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 750 και 800 ευρώ.

Ωστόσο, όταν το ποσό επιμερίζεται μεταξύ δύο φοιτητών, το τελικό κόστος ανά άτομο είναι αντίστοιχο ή ακόμη και χαμηλότερο από εκείνο μιας μικρής γκαρσονιέρας σε δημοφιλείς συνοικίες.

Το στεγαστικό επίδομα

Σημαντική οικονομική ενίσχυση αποτελεί και το στεγαστικό επίδομα.

Το βασικό ποσό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ετησίως για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για όσους φοιτούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Για όσους επιλέγουν τη συγκατοίκηση προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση. Το επίδομα διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ ανά φοιτητή για σπουδές στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη και σε 2.500 ευρώ ανά φοιτητή για φοιτητές πανεπιστημίων της περιφέρειας.

Ενδεικτικές τιμές σε εναλλακτικές περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, για διαμερίσματα άνω των 60 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, οι ζητούμενες τιμές το 2026 ξεκινούν ενδεικτικά από:

Κολωνός – Λόφος Σκουζέ: 650 ευρώ

Ακαδημία Πλάτωνος: 680 ευρώ

Άγιος Ελευθέριος: 700 ευρώ

Άγιος Κωνσταντίνος – Πλατεία Βάθης: 750 ευρώ

Άνω Κυψέλη: 580 ευρώ

Άνω Πατήσια: 700 ευρώ

Αμπελόκηποι: 700 ευρώ

Γκύζη: 680 ευρώ

Πατήσια: 600 ευρώ

Σεπόλια: 700 ευρώ

Σταθμός Λαρίσης: 700 ευρώ

Γαλάτσι: 650 ευρώ

Νέα Ιωνία: 750 ευρώ

Περιστέρι: 630 ευρώ

Δάφνη: 680 ευρώ

Υμηττός: 780 ευρώ

Βύρωνας: 650 ευρώ

Ηλιούπολη: 700 ευρώ

Κερατσίνι: 600 ευρώ

Κορυδαλλός: 650 ευρώ

Μοσχάτο: 700 ευρώ

Νίκαια: 600 ευρώ

Πηγή: Στοιχεία Spitogatos Insights και Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates / Ελεύθερος Τύπος