Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού διαφαίνεται ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τη ζέστη των επόμενων ημερών να δίνει τη θέση της σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και πιθανότητα για παροδικές βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2026-2027, ενώ η απόφαση προβλέπεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νέες αποφάσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027 υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Εκπαιδευτικοί: Τετραετής θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Η νέα απόφαση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, τα βασικά βήματα που απομένουν είναι η εγγραφή στο ΜΑΔ, η δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, η ενημέρωση για τις ημερομηνίες παρουσίασης, η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας και, τέλος, η προσωρινή τοποθέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι, η προθεσμία των ενστάσεων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου

Την άμεση ανάκληση της απόφασης για την αναγκαστική μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών από τη Λήμνο στη Λέσβο ζητά η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, καταγγέλλοντας ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν αρχικά τοποθετηθεί σε σχολεία της Λήμνου και, έχοντας ήδη οργανώσει τη ζωή και τη διαμονή τους στο νησί, ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά ότι καλούνται να υπηρετήσουν στη Λέσβο.

Κληρονομικό δίκαιο: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο σε διαθήκες, κληρονομιές και χρέη

Νέες περικοπές τμημάτων σε Λύκεια της Ζακύνθου καταγγέλλει η ΕΛΜΕ του νησιού, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργούν σοβαρά ζητήματα τόσο για τις συνθήκες φοίτησης όσο και για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα και αραιότερα δρομολόγια θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Επιπλέον ποσό 960 ευρώ ετησίως (κατ’ ελάχιστον) στις συντάξεις αναµένεται να φέρει η ρύθµιση για τη συµπλήρωση 15ετίας στις επικουρικές µέσω της αναγνώρισης πλασµατικών ετών.

Την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους ζητά το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της άδειας λειτουργίας τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση του ΣτΕ. “Ασφάλεια Δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16” σημειώνει.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει «αδιαφάνεια στη σχετική διαδικασία» μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ανέστειλε την άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Αυξημένες κατά 470 ευρώ κατά μέσον όρο θα είναι οι συντάξεις χηρείας που θα λάβουν στο τέλος του μηνός 8.552 δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να καταθέσουν την αίτησή τους έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

Μέχρι πότε θα γίνουν οι αιτήσεις

Περισσότερος χρόνος δίνεται σε εκατοντάδες επιχειρήσεις για να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», καθώς η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενοικιαστές που δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

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Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία και τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες των πληρωμών κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Σεπτέμβριο 2026.