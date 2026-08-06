Σχολεία: Νέα σχολική αργία – Πότε καθιερώνεται

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Σχολεία: Με τη δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, καθιερώνεται πλέον ως η επίσημη τοπική αργία του Δήμου Κηφισιάς.

Παράλληλα, καταργείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα αργία της 6ης Αυγούστου, ημέρας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία είχε θεσπιστεί με βασιλικό διάταγμα από το 1949.

Το Προεδρικό Διάταγμα

Το υπ’ αριθ. 42 Προεδρικό Διάταγμα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, ορίζει επίσημα την 26η Οκτωβρίου, εορτή του πολιούχου της Κηφισιάς Αγίου Δημητρίου, ως ημέρα τοπικής αργίας για τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής.

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Με την ίδια πράξη καταργείται η τοπική αργία της 6ης Αυγούστου, η οποία ίσχυε επί περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Πολυετής διαδικασία

Η καθιέρωση της νέας τοπικής αργίας αποτελεί το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012. Το αίτημα του Δήμου επαναβεβαιώθηκε μέσα από διαδοχικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με πιο πρόσφατη την ομόφωνη υπ’ αριθ. 229/2024 απόφαση, μέσω της οποίας επικαιροποιήθηκε η σχετική βούληση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες.

Από πότε ισχύει

Το Προεδρικό Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 14 Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η 26η Οκτωβρίου αποτελεί και επίσημα τη νέα τοπική αργία του Δήμου Κηφισιάς, αντικαθιστώντας την αργία της 6ης Αυγούστου.

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