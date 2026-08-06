Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος

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Οι υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος έχουν κάνει όλο και περισσότερους καταναλωτές να αναζητούν τρόπους για να μειώσουν το κόστος της καθημερινής τους ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια νέα λύση που έρχεται να δώσει περισσότερες επιλογές είναι τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», μικρά συστήματα που μπορούν να εγκατασταθούν ακόμη και σε διαμερίσματα χωρίς διαθέσιμη στέγη.

Με ισχύ έως 800 Watt, τα μικρά αυτά φωτοβολταϊκά υπόσχονται εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού. Ποιοι μπορούν να τα εγκαταστήσουν, πόσο κοστίζουν, τι διαδικασία χρειάζεται και πόσο πραγματικά μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Σκούφου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», διαβάστε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε:

1. Τι μπορεί να προσφέρει η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, χαμηλής ισχύος μέχρι 800 Watt;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 20% – 30% σε έναν τυπικό ετήσιο λογαριασμό ρεύματος, αλλά με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην εγχέεται στο δίκτυο.

2. Τι είναι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι;

Πρόκειται για μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη (plug-in) μέγιστης ισχύος έγχυσης 800 Watt και εγκατεστημένης ισχύος έγχυσης έως 900 Watt που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης και τα οποία εγκαθίσταται εντός και επί των κτιρίων αποκλειστικά για αυτοκανάλωση χωρίς έγχυση στο δίκτυο.

3. Τι είναι η αυτοκατανάλωση με ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό;

Είναι ο συμψηφισμός της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας και της ποσότητας της ενέργειας που κατανάλωσε η συγκεκριμένη οικιακή παροχή βάσει των πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να ασκεί εμπορική δραστηριότητα μέσω του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού που διαθέτει.

4. Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής που ενδιαφέρεται να τοποθετήσει ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό;

Ο καταναλωτής θα πρέπει κατά την αγορά (είτε από φυσικό είτε από ηλεκτρονικό κατάστημα) του συστήματος να δηλώνει, στον προμηθευτή του ή στον εγκαταστάτη του σχετικού συστήματος, τα στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί το σύστημα. Στη συνέχεια ο προμηθευτής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Διαχειριστή του Δικτύου και έως και πέντε ημέρες πριν από την εγκατάσταση του συστήματος να ενημερώνει τον Διαχειριστή του Δικτύου, μέσω Ειδικής Ψηφιακής Πύλης. Ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην Ειδική Ψηφιακή Πύλη με κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία με τα στοιχεία του.

5. Ποια στοιχεία απαιτούνται;

Για την εγκατάσταση και τη σύνδεση των εν λόγω συστημάτων απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο:

η υποβολή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, η οποία και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια

η εγκατάσταση αισθητήρα κατεύθυνσης, ώστε να διασφαλίζεται η μη έγχυση ενέργειας από το εν λόγω σύστημα στο Δίκτυο

η εγκατάσταση συστήματος τηλέμετρησης για την καταγραφή δεδομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού και της κατανάλωσης της παροχής προς συμψηφισμό.

Για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του συστήματος δεν απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση, καθώς επίσης ούτε η καταβολή Τέλους Σύνδεσης.

6. Ποια η μέγιστη ισχύς των συστημάτων αυτοκατανάλωσης;

Η συνολική μέγιστη και εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων ανά παροχή κατανάλωσης δεν μπορεί να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 800 Watt και 900 Watt.

7. Ποιο το πλεονέκτημα έναντι των φωτοβολταϊκών στέγης;

Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού απευθύνονται κυρίως σε όσους δεν μπορούν να εγκαταστήσουν κανονικό φωτοβολταϊκό στη στέγη τους που θεωρείται και η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Ενα φωτοβολταϊκό στέγης σε συνδυασμό με ένα σύστημα αποθήκευσης θα μπορούσε να διασφαλίσει μέχρι και την ενεργειακή «ανεξαρτησία» ενός νοικοκυριού, αναλόγως πάντα με την κατανάλωση που έχει και το μεγέθος του συστήματος που εγκαθίστανται. Η χρησιμότητα ενός plug-in φωτοβολταϊκού προσφέρει μερική εξοικονόμηση της κατανάλωσης με την έμφαση στις σταθερές καταναλώσεις: ψυγείο, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές συσκευές ή φορτία που λειτουργούν τις ώρες ηλιοφάνειας κ.λπ., όμως το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται διαθέσιμος χώρος στην ταράτσα που συχνά αποτελεί πρόβλημα στα μη ιδιόκτητα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι τα plug-in φωτοβολταϊκά θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να αξιοποιήσουν την αυτοπαραγωγή ενέργειας για να περιορίσουν το κόστος τους.

8. Ποιο το κόστος για ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι;

Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι μπορεί να κοστίσει περίπου 700 – 1.000 ευρώ, ωστόσο οι εκπρόσωποι της αγοράς αναφέρουν ότι δεν είναι εύκολο ένας καταναλωτής να το φτιάξει μόνος του, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος. Και αυτό επειδή το σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί στον πίνακα του σπιτιού και όχι απλώς σε μια πρίζα, καθώς απαιτείται ο περιορισμός για zero feed-in, δηλαδή μηδενική έγχυση στο δίκτυο, και επομένως προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού μηχανισμού στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού.

9. Υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη αυτοκατανάλωσης πολυκατοικιών;

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα υπάρχει η ευελιξία για συλλογική αυτοκατανάλωση, δηλαδή η δυνατότητα τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτών στο ίδιο κτίριο ή συγκρότημα κατοικιών να συμμετέχουν από κοινού σε έναν σταθμό παραγωγής και να μοιράζονται την παραγόμενη ενέργεια. Δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό θα μπορεί να αξιοποιηθεί για περισσότερες από μία παροχές.

10. Θα μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση τρίτος;

Φυσικά και υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης σταθμού αυτοκατανάλωσης από τρίτο πρόσωπο προς όφελος του αυτοκαταναλωτή. Δηλαδή να αναλάβει την εγκατάσταση, τη χρηματοδότηση ή τη διαχείριση του σταθμού, χωρίς όμως να θεωρείται ο ίδιος αυτοκαταναλωτής. Ωστόσο το όφελος από την παραγόμενη ή την πλεονάζουσα ενέργεια θα παραμένει στον καταναλωτή για τον οποίο λειτουργεί ο σταθμός.