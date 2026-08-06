Διορισμοί εκπαιδευτικών: Η διαδικασία, τα κριτήρια και η μοριοδότηση για την προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων

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Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Πώς γίνονται οι προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις - Η διαδικασία για τις τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες

Χρήσιμες διευκρινίσεις για τη διαδικασία τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις σχολικές μονάδες παραθέτει ο αιρετός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Γιάννης Κυργιόπουλος.

Στην ενημέρωσή του παρουσιάζονται η διαδικασία των προσωρινών και οριστικών τοποθετήσεων, τα κριτήρια που εφαρμόζονται, η μοριοδότηση, καθώς και οι προτεραιότητες που ισχύουν σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Πώς γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

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Η διαδικασία αυτή προηγείται της οριστικής τοποθέτησης και πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πότε γίνεται η οριστική τοποθέτηση

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων. Στο στάδιο αυτό οι νεοδιόριστοι συγκρίνονται, ανάλογα με την περίπτωση, με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ του ίδιου κλάδου, προκειμένου να αποκτήσουν οργανική θέση.

Τα κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με το Π.Δ. 144/1997, οι προσωρινές τοποθετήσεις βασίζονται στα ακόλουθα κριτήρια:

γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης,

αριθμός παιδιών,

εντοπιότητα,

συνυπηρέτηση.

Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τη βάση για την κατάταξη των υποψηφίων κατά τη διαδικασία των προσωρινών τοποθετήσεων.

Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Εφόσον προκύψει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων, εφαρμόζεται συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας.

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Κατά σειρά εξετάζονται:

η συνυπηρέτηση,

η εντοπιότητα,

οι οικογενειακοί λόγοι,

η συνολική υπηρεσία,

τα μόρια των σχολικών μονάδων.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία και στα επιμέρους κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, κατά προτεραιότητα τοποθετούνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Η μοριοδότηση των οικογενειακών λόγων

Για την προσωρινή τοποθέτηση στην περιοχή διορισμού προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση για τους οικογενειακούς λόγους.

Ειδικότερα, 4 μόρια λαμβάνει ο εκπαιδευτικός ή το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι έγγαμος, έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, βρίσκεται σε χηρεία, είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή είναι άγαμος γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών, είτε φυσικών είτε θετών ή αναγνωρισμένων.

Επιπλέον χορηγούνται:

4 μόρια για το πρώτο παιδί,

4 μόρια για το δεύτερο παιδί,

6 μόρια για το τρίτο παιδί,

7 μόρια για το τέταρτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Τα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας

Για τη συνυπηρέτηση αποδίδονται 4 μόρια, όταν ο ενδιαφερόμενος ζητά τοποθέτηση στον δήμο όπου εργάζεται ο ή η σύζυγός του.

Για την εντοπιότητα αποδίδονται 2 μόρια, όταν η αίτηση αφορά τοποθέτηση στον δήμο στον οποίο ο εκπαιδευτικός ή το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ διαθέτει εντοπιότητα. Η μοριοδότηση αυτή υπολογίζεται αποκλειστικά για τις θέσεις του συγκεκριμένου δήμου.

Το παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται στις διευκρινίσεις του Γιάννη Κυργιόπουλου, αιρετού μέλους του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας