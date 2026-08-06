Διορισμοί εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ: Αυτά πρέπει να προσέξετε πριν δηλώσετε περιοχές

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Ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης συγκεντρώνει και παρουσιάζει μια σειρά από κρίσιμες πληροφορίες που αξίζει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι.

ΟΠΣΥΔ – Η διαδικασία δήλωσης περιοχών για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει και ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης συγκεντρώνει και παρουσιάζει μια σειρά από κρίσιμες πληροφορίες που αξίζει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι.

Από τη διετή υποχρεωτική παραμονή στον τόπο διορισμού και τις δυνατότητες μετάθεσης, μέχρι τα μόρια, τη στέγαση, τις μισθολογικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες διαβίωσης, επισημαίνει βασικές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις τελικές επιλογές των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά όλα όσα λέει ο Βασίλης Γραβάνης:

Τι να έχεις κατά νου πριν δηλώσεις περιοχές για μόνιμο διορισμό

1. Υποχρεωτική διετής παραμονή στον τόπο διορισμού.

• 1ος χρόνος: υπηρετείς σε λειτουργικό κενό.

• 2ος χρόνος: τοποθετείσαι σε οργανικό κενό.

2. Ξεχρέωση οργανικής θέσης: (ένα έτος)

• Μετράει η άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης και η άδεια ανατροφής.

3. Διαδικασία μετάθεσης μετά τον 1ο χρόνο:

• Οκτώβριο του 2ου έτους δηλώνεις για μετάθεση.

• Μετά τη διετία, αν δεν ικανοποιηθεί η μετάθεση, μπορείς να ζητήσεις απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ.

4. Μόρια σχολικών μονάδων (βασική παράμετρος συλλογής μορίων μετάθεσης)

• Τα νησιά δίνουν συνήθως περισσότερα μόρια.

• Δύο συνεχόμενα χρόνια σε δυσπρόσιτο διπλασιάζουν τα μόρια.

• Δυσπρόσιτα υπάρχουν τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

5. Συμπλέγματα νήσων: Σε ορισμένες περιοχές δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων σε ποιο νησί θα τοποθετηθείς.

6. Οδικό δίκτυο: Υπάρχουν νομοί με δύσκολο οδικό δίκτυο.

7. Στέγαση: Η διαθεσιμότητα και το κόστος κατοικίας διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή — κρίσιμος παράγοντας για τον οικογενειακό προγραμματισμό.

8. Υγεία: Εξέτασε την πρόσβαση σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, ειδικά αν έχεις αυξημένες ιατρικές ανάγκες ή οικογένεια.

9. Το πρώτο χρόνο (12 μήνες) ο μισθός σου είναι μειωμένος εξαιτίας των αυξημένων κρατήσεων

10. Υπάρχει το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου (65€) για κάποιους νομους ή δήμους νομών.

11. Η μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών καταβάλλεται ισόποσα σε δύο δόσεις το μήνα.

12. Η πρώτη μισθοδοσία αργεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου (2 περίπου μισθοί, αρκετές ημέρες από το 2 δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ανάλογα την ημέρα διορισμού, ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και το πρώτο μισό του Οκτωβρίου)

13. Οι πληρωμές είναι για το δεκαπενθήμερο που έπεται

14. Τα ΜΚ από προϋπηρεσία συνήθως χρειάζονται κάποιους μηνες για να ενσωματωθούν στο μισθό σου (όταν αναγνωριστεί πληρώνεσαι αναδρομικά)

15. Τα 2 ΜΚ του μεταπτυχιακού συνήθως αναγνωρίζονται γρήγορα.