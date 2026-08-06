Δημόσιο: Έντονες αντιδράσεις για τη μοριοδότηση των διδακτορικών στο νέο μοντέλο επιλογής προϊσταμένων

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ΠΑΣΥΔ: Ανοιχτή επιστολή στην κυβέρνηση για το νέο σύστημα επιλογής στελεχών του Δημοσίου- Έντονος προβληματισμός για τη μοριοδότηση των διδακτορικών και αίτημα για θεσμικό διάλογο

Με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις υποβαθμίζουν τη σημασία των ακαδημαϊκών προσόντων και ζητά να προηγηθεί ουσιαστικός θεσμικός διάλογος πριν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου.

Επικρίσεις για την έλλειψη διαλόγου

Στην επιστολή του, ο ΠΑΣΥΔ αναφέρει ότι ήδη από τις 13 Ιουλίου 2026 είχε αποστείλει επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας ενημέρωση και συνάντηση εργασίας για το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο.

Όπως επισημαίνει, στην επιστολή αυτή είχαν τεθεί ζητήματα που αφορούν την αποτίμηση των διδακτορικών τίτλων, της ερευνητικής εμπειρίας και της επιστημονικής εξειδίκευσης, χωρίς όμως –όπως υποστηρίζει– να υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη ανταπόκριση ή πρόσκληση σε διάλογο.

Ο Σύλλογος εκτιμά ότι ο αποκλεισμός του μοναδικού πανελλήνιου φορέα που εκπροσωπεί τους διδάκτορες του Δημοσίου από τη διαδικασία διαβούλευσης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η νομοθέτηση.

Προβληματισμός για τα κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΔ, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων δείχνουν ότι αυξημένη βαρύτητα δίνεται στη γραπτή εξέταση, στην προϋπηρεσία και στην προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, ενώ περιορίζεται η συμβολή των ακαδημαϊκών προσόντων στη συνολική βαθμολογία.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί απλή τεχνική ρύθμιση, αλλά αποτυπώνει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα προσόντα που θεωρούνται καθοριστικά για την ανάδειξη στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

«Η αριστεία δεν μπορεί να είναι μόνο σύνθημα»

Στην παρέμβασή του, ο ΠΑΣΥΔ τονίζει ότι ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος αποκτάται ύστερα από πολυετή ερευνητική εργασία, αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση και πρωτότυπη συμβολή στην παραγωγή νέας γνώσης.

Κατά τον Σύλλογο, η περιορισμένη βαρύτητα που φαίνεται να αποδίδεται στα διδακτορικά δεν αποτελεί μόνο θέμα μοριοδότησης, αλλά εκπέμπει ένα ευρύτερο πολιτικό και θεσμικό μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία αντιλαμβάνεται την αξία της επιστημονικής γνώσης στη Δημόσια Διοίκηση.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για τη σημαντική βαρύτητα που φαίνεται να αποκτά η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, με τον ΠΑΣΥΔ να σημειώνει ότι αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ όσων ήδη κατέχουν ή κατείχαν θέσεις ευθύνης, περιορίζοντας τις δυνατότητες εξέλιξης στελεχών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Τα αιτήματα του ΠΑΣΥΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου διευκρινίζει ότι δεν ζητά ειδική μεταχείριση ή προνομιακή μοριοδότηση για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, αλλά την αντικειμενική αναγνώριση της αξίας του ανώτατου ακαδημαϊκού τίτλου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια επιστημονική μελέτη ή συγκριτική αξιολόγηση διεθνών πρακτικών που να τεκμηριώνει τους συντελεστές μοριοδότησης και τη μειωμένη βαρύτητα της επιστημονικής εξειδίκευσης.

Για τον λόγο αυτό καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην κατάθεση του σχεδίου νόμου πριν προηγηθεί ουσιαστικός θεσμικός διάλογος με τους επιστημονικούς και υπηρεσιακούς φορείς που επηρεάζονται από τις προτεινόμενες αλλαγές, καθώς και να δημοσιοποιήσει την επιστημονική και διοικητική τεκμηρίωση των επιλογών της.

«Η επιστημονική αριστεία αφορά το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης»

Κλείνοντας την επιστολή, ο ΠΑΣΥΔ υπογραμμίζει ότι η παρέμβασή του δεν αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, αλλά συνολικά τους δημοσίους υπαλλήλους που επενδύουν στη γνώση, στην επιμόρφωση και στην επιστημονική τους εξέλιξη.

Όπως αναφέρει, η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται να αξιοποιεί τόσο τη διοικητική εμπειρία όσο και την επιστημονική κατάρτιση, καθώς οι δύο αυτές παράμετροι λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο Σύλλογος τονίζει ότι η αριστεία δεν αποδεικνύεται με δημόσιες δηλώσεις, αλλά μέσα από τις ίδιες τις νομοθετικές επιλογές της Πολιτείας.