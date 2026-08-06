Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Δείτε μέχρι ποια σειρά ΑΣΕΠ έγιναν οι περσινοί διορισμοί ΠΕ70

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Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Οι τελευταίοι διοριστέοι ανά περιοχή για τους δασκάλους ΠΕ70 - Χρήσιμος οδηγός με τις σειρές ΑΣΕΠ των τελευταίων διορισμών και τις προθεσμίες για τις δηλώσεις περιοχών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το 2026, με τους υποψήφιους να καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των τελευταίων διορισμών του 2025, τα οποία λειτουργούν ως ενδεικτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 (Δάσκαλοι Γενικής Εκπαίδευσης).

Αιτήσεις έως τις 10 Αυγούστου

Η διαδικασία αφορά την πρόσκληση μόνιμου διορισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 38/04.08.2026.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών υποβάλλονται από τις 5 έως και τις 10 Αυγούστου 2026, αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όσες διαθέσιμες περιοχές επιθυμούν, με τη σειρά προτίμησής τους.

Οι τελευταίοι διοριστέοι ανά περιοχή

Στον ενημερωτικό πίνακα παρουσιάζονται οι σειρές ΑΣΕΠ των τελευταίων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2025 σε κάθε περιοχή διορισμού για τον κλάδο ΠΕ70.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδεικτική εικόνα των περσινών διορισμών, καθώς οι φετινές ανάγκες και οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στις περιοχές όπου αναγράφεται «Δεν υπήρξε διορισμός ΠΕ70 το 2025», δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός δασκάλων Γενικής Εκπαίδευσης κατά την περσινή διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις φετινές οργανικές θέσεις και τις προσωπικές τους προτιμήσεις, πριν ολοκληρώσουν τη δήλωση περιοχών στο ΟΠΣΥΔ.

Πηγή: ενημερωτικό υλικό της Εκπαιδευτικής Αλλαγής.