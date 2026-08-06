Voucher για νέο smartphone – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι
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Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
Νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά smartphones προετοιμάζεται, με στόχο να διευκολύνει συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στην απόκτηση σύγχρονων κινητών συσκευών. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές του Δημοσίου.
Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 70 ευρώ για κάθε επιλέξιμη συσκευή. Το ποσό αφαιρείται απευθείας από την τελική τιμή αγοράς κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται μεταγενέστερη επιστροφή χρημάτων ή άλλη διαδικασία αποζημίωσης.
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Ποιες συσκευές εντάσσονται στο πρόγραμμα
Η επιδότηση αφορά smartphones που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας και λειτουργίες προσβασιμότητας.
Η διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών θα πραγματοποιείται μέσω των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των εξουσιοδοτημένων καταστημάτων που θα συμμετέχουν στη δράση.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολίτες με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Η συγκεκριμένη κατηγορία επιλέχθηκε καθώς οι σύγχρονες κινητές συσκευές διαθέτουν εξειδικευμένες λειτουργίες προσβασιμότητας, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.
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Πώς θα γίνεται η αίτηση
Η διαδικασία συμμετοχής προβλέπεται να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.
Η επαλήθευση των στοιχείων και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας θα πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω των ηλεκτρονικών μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση φυσικών δικαιολογητικών.
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