«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση και αλλαγές για τα «κλειστά» σπίτια

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, έχει διατυπωθεί έντονος δημόσιος προβληματισμός για το γεγονός ότι μόλις το 10% των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα αφορά «κλειστές» κατοικίες, ενώ το υπόλοιπο 90% αφορά ιδιοκατοικούμενα ακίνητα.

Την ανάγκη να δοθεί τουλάχιστον δίμηνη παράταση στην προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας των «κλειστών» κατοικιών στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, υποστηρίζοντας ότι η χαμηλή συμμετοχή των συγκεκριμένων ακινήτων δεν οφείλεται στους όρους του προγράμματος, αλλά σε σειρά παραγόντων που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από το να τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Γιατί οι ιδιοκτήτες διστάζουν

Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι η περιορισμένη συμμετοχή των ιδιοκτητών δεν σχετίζεται ούτε με το τριετές «πάγωμα» των ενοικίων ούτε με την πενταετή απαγόρευση αξιοποίησης των συγκεκριμένων κατοικιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αντίθετα, θεωρεί ότι η διστακτικότητα οφείλεται σε τέσσερις βασικούς λόγους, οι οποίοι εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για όσους διαθέτουν κυρίως παλαιές κατοικίες.

Πρώτος λόγος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι η έλλειψη σαφήνειας για το μέλλον της τριετούς φορολογικής απαλλαγής στα εισοδήματα από μισθώσεις πρώτης κατοικίας.

Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι δεν έχει γίνει γνωστό εάν το μέτρο θα παραταθεί ούτε αν θα επεκταθεί σε κάθε κατηγορία ξενοίκιαστης κατοικίας, όπως έχει προτείνει η ίδια. Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαδικαστικά προβλήματα, όπως η απώλεια της φοροαπαλλαγής σε περιπτώσεις μεταβίβασης ενός διαμερίσματος που παραμένει κενό για περισσότερα από τρία χρόνια.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή θα έπρεπε να αποτελεί εξαρχής βασικό κίνητρο του προγράμματος.

Αίτημα για χαμηλότερη φορολογία στα ενοίκια

Η Ομοσπονδία επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει ανακοινωθεί καμία νέα μείωση στους φορολογικούς συντελεστές των εισοδημάτων από ενοίκια, κυρίως στο πρώτο, τρίτο και τέταρτο φορολογικό κλιμάκιο.

Κατά την άποψή της, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ουσιαστικό κίνητρο για τη διάθεση περισσότερων κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά.

Ενστάσεις για το πιστοποιητικό φερεγγυότητας

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει ακόμη προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εξαίρεση των μισθώσεων ακινήτων από το νέο σύστημα πιστοποιητικού φερεγγυότητας συναλλασσομένων, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει επίσημη διάψευση.

Όπως υποστηρίζει, σε μια τέτοια περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα εξακολουθήσουν να μη διαθέτουν καμία πληροφόρηση για τη συναλλακτική συμπεριφορά των υποψήφιων ενοικιαστών, παραμένοντας εκτεθειμένοι σε περιπτώσεις κακοπληρωτών.

Η Ομοσπονδία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι, ενώ οι τράπεζες μπορούν να αξιολογούν πλήρως την οικονομική εικόνα ενός πολίτη πριν από τη χορήγηση ακόμη και ενός μικρού δανείου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να εμπιστευτούν ακίνητα μεγάλης αξίας χωρίς να έχουν αντίστοιχη δυνατότητα ενημέρωσης για την αξιοπιστία του υποψήφιου μισθωτή.

Η γραφειοκρατία παραμένει εμπόδιο

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο τόσο στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» όσο και στα υπόλοιπα προγράμματα που αφορούν τα ακίνητα.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ορισμένα από τα ζητήματα που θέτει ενδέχεται να αντιμετωπιστούν μέσα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με δεδομένο, όπως αναφέρει, ότι η πλειονότητα των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν την προετοιμασία των αιτήσεων –όπως μηχανικοί και λογιστές– απουσιάζει λόγω των θερινών αδειών του Αυγούστου, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να δοθεί τουλάχιστον δίμηνη παράταση στην προθεσμία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα «κλειστά σπίτια», η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου 2026.