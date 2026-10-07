Εφιάλτης για 12χρονο – Τον ξυλοκόπησαν έξω από το σχολείο και ανέβασαν το βίντεο στα social media

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Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε ένας 12χρονος μαθητής στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συμμαθητές του τον περίμεναν μετά το σχόλασμα και του επιτέθηκαν με μπουνιές, ενώ τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις ανηλίκων και γονέων.

Συμμαθητές του τον περίμεναν έξω από το σχολείο μετά το σχόλασμα και του επιτέθηκαν με μπουνιές, ενώ τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό με κινητό τηλέφωνο.

Στιγμιότυπα από την επίθεση φέρεται στη συνέχεια να αναρτήθηκαν σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις ανηλίκων και γονέων.

Το σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο ίδιο το σχολείο και να κορυφώθηκε λίγα μόλις μέτρα έξω από αυτό, με θύμα τον 12χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Cretalive, το αγόρι φέρεται να είχε δεχθεί bullying από ομάδα συμμαθητών του, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Τον κύκλωσαν μέσα στο σχολείο

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε εντός της σχολικής μονάδας, όταν ομάδα μαθητών κύκλωσε τον 12χρονο και άρχισε να τον βρίζει.

Η ένταση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν σταμάτησε εκεί.

Όταν ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα, οι ανήλικοι φέρονται να περίμεναν τον 12χρονο να βγει από το σχολείο.

Τον περίμεναν στο σχόλασμα – Η επίθεση 20 μέτρα από το σχολείο

Σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σχολείο εκτυλίχθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση σε βάρος του μαθητή.

Δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 12χρονο χτυπώντας τον με μπουνιές, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν.

Το περιστατικό πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στιγμιότυπα από τον ξυλοδαρμό αναρτήθηκαν στη συνέχεια σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό

Η παρουσία κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της επίθεσης αποτελεί μία από τις ιδιαίτερα σοβαρές πτυχές της υπόθεσης, καθώς ο ένας από τους εμπλεκόμενους ανηλίκους φέρεται να κατέγραφε τη στιγμή που οι άλλοι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υλικό δεν παρέμεινε μόνο στο κινητό, αλλά στιγμιότυπα από το περιστατικό αναρτήθηκαν και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οκτώ συλλήψεις ανηλίκων και γονέων

Τα όσα συνέβησαν έγιναν γνωστά στην Αστυνομία, με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου να κινητοποιούνται για την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, καθώς και γονέων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ συλλήψεις, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η υπόθεση έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό στη συζήτηση γύρω από τη βία μεταξύ ανηλίκων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη βιντεοσκόπηση και διάδοση σκηνών επίθεσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.