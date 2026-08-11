Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών έως το 2030
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Στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αφορά τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στα ΔΗΜ.Ω.Σ. για τετραετή θητεία, στο πλαίσιο της στελέχωσης των σχολικών μονάδων και της προετοιμασίας τους για τη νέα σχολική χρονιά.
Στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, 11 Αυγούστου 2026. Η θητεία των εκπαιδευτικών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030, καλύπτοντας τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030.
Οι τοποθετήσεις αφορούν σχολικές μονάδες που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Η διαδικασία βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης που κυρώθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.).
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