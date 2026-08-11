Φοιτητική στέγη: Έως 30% ακριβότερα τα ανακαινισμένα σπίτια – Πού έχουν εκτοξευτεί τα ενοίκια

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Δείτε αναλυτικά τι δείχνουν τα στοιχεία

Σε έναν ολοένα δυσκολότερο «γρίφο» εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και οι ανακαινισμένες κατοικίες καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης αγοράς, συνοδευόμενες όμως από αισθητά υψηλότερες ζητούμενες τιμές.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής στέγης αυξήθηκαν πανελλαδικά κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Παρότι ο ρυθμός ανόδου είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το 5,9% που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2025, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Έως 30% ακριβότερα τα ανακαινισμένα διαμερίσματα

Η κατάσταση του ακινήτου αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του ενοικίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, η ανακαίνιση μπορεί να αυξήσει τη ζητούμενη τιμή ακόμη και κατά 30%, δημιουργώντας σημαντικές αποκλίσεις ακόμη και μεταξύ κατοικιών ίδιου μεγέθους στην ίδια περιοχή.

Φοιτητικά σπίτια: Οι περιοχές της Αθήνας με προσιτά ενοίκια- Οι λύσεις που βρίσκουν οι φοιτητές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το Γκύζη και το Πεδίον του Άρεως, όπου ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα έως 60 τ.μ. προσφέρεται κατά μέσο όρο προς 13,6 ευρώ ανά τ.μ., ενώ αντίστοιχο μη ανακαινισμένο ακίνητο κινείται στα 10,6 ευρώ/τ.μ.

Η διαφορά φτάνει το 28,3%. Για ένα σπίτι 50 τ.μ., αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο ενοίκιο ανεβαίνει από περίπου 530 ευρώ στα 680 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 150 ευρώ τον μήνα.

Οι διαφορές σε Πατήσια, Δάφνη, Καλλιθέα και Ίλιον

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ανακαινισμένων και μη ακινήτων καταγράφονται και σε άλλες περιοχές.

Στα Πατήσια, η ανακαίνιση ανεβάζει τη ζητούμενη τιμή περίπου κατά 25%, στη Δάφνη κατά 16,2% και στην Καλλιθέα κατά 14,2%.

Η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στο Ίλιον, όπου τα ανακαινισμένα διαμερίσματα μπορούν να είναι έως και 34% ακριβότερα, παρότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές των φοιτητών.

Πού βρίσκονται τα υψηλότερα ενοίκια στην Αττική

Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο.

Τα βόρεια προάστια παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της Αττικής, με μέση ζητούμενη τιμή 15,5 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα νότια προάστια με 13,7 ευρώ/τ.μ.

Στον Πειραιά η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 12,6 ευρώ/τ.μ., στα προάστια του Πειραιά στα 11 ευρώ/τ.μ., ενώ στα δυτικά προάστια καταγράφεται η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην Αττική, κατά 6,7%, με τη μέση τιμή να φτάνει στα 11,5 ευρώ/τ.μ.

Για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ., τα ποσά αυτά μεταφράζονται σε μέσο ζητούμενο ενοίκιο περίπου:

665 ευρώ στον Δήμο Αθηναίων

πάνω από 770 ευρώ στα βόρεια προάστια

περίπου 685 ευρώ στα νότια προάστια

περίπου 630 ευρώ στον Πειραιά

Στις τουριστικές περιοχές οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Η πίεση στις τιμές δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφονται κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Η Ρόδος εμφανίζει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, κατά 16,6%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 13,3 ευρώ/τ.μ.

Στην Κρήτη, το Ηράκλειο καταγράφει αύξηση 12%, με μέση τιμή 12 ευρώ/τ.μ., το Ρέθυμνο αύξηση 10%, με 13,2 ευρώ/τ.μ., ενώ στα Χανιά η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 12,9 ευρώ/τ.μ.

Η Κέρκυρα παραμένει επίσης μία από τις ακριβότερες φοιτητουπόλεις, με μέση ζητούμενη τιμή 13,4 ευρώ/τ.μ.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την απόσταση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Οι 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια αποτελούν πλέον τις ακριβότερες περιοχές της πόλης, με μέση ζητούμενη τιμή 13 ευρώ/τ.μ. και ετήσια αύξηση 11,4%.

Το ιστορικό κέντρο ακολουθεί με 12,9 ευρώ/τ.μ., ενώ σε Τριανδρία, Δόξα και Κρυονέρι οι τιμές διαμορφώνονται στα 11,7 ευρώ/τ.μ.

Οικονομικότερες επιλογές υπάρχουν πιο μακριά από τα πανεπιστήμια, καθώς στον Εύοσμο η μέση τιμή φτάνει τα 9 ευρώ/τ.μ. και στη Σταυρούπολη τα 8,5 ευρώ/τ.μ.

Οι φθηνότερες φοιτητουπόλεις

Στον αντίποδα, οι πιο προσιτές φοιτητικές αγορές παραμένουν:

η Λαμία, με 6,8 ευρώ/τ.μ.

το Αγρίνιο και η Δράμα, με 7,2 ευρώ/τ.μ.

οι Σέρρες και η Σάμος, με 7,3 ευρώ/τ.μ.

Σταθερότητα παρατηρείται σε παραδοσιακές φοιτητουπόλεις όπως η Πάτρα, ο Βόλος, το Ρίο και η Κατερίνη, όπου οι μέσες ζητούμενες τιμές παραμένουν στα 10 ευρώ/τ.μ.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Σπάρτη, με μείωση κατά 8,6%.

Ανακαινισμένα πλέον τα περισσότερα σπίτια σε πολλές περιοχές

Παρά την άνοδο των τιμών, τα ανακαινισμένα ακίνητα αυξάνονται σταθερά και σε αρκετές περιοχές του κέντρου της Αθήνας αποτελούν πλέον την πλειονότητα της διαθέσιμης προσφοράς.

Στα Εξάρχεια, το 76% των διαθέσιμων διαμερισμάτων χαρακτηρίζεται ανακαινισμένο, στη Δάφνη το ποσοστό φτάνει το 74%, ενώ σε Παγκράτι, Σεπόλια, Πατήσια, Πλατεία Αττικής και Ιλίσια κινείται κοντά στο 70%.

Ακόμη και στο Μοσχάτο, όπου καταγράφεται το μικρότερο ποσοστό, τα ανακαινισμένα διαμερίσματα αποτελούν το 55% της συνολικής προσφοράς.

Τι σημαίνει τελικά «ανακαινισμένο»

Η έννοια της ανακαίνισης, πάντως, δεν είναι πάντοτε ίδια για όλα τα ακίνητα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιοκτήτες χαρακτηρίζουν ένα σπίτι «ανακαινισμένο» ακόμη και όταν έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες παρεμβάσεις, όπως ένα βάψιμο ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής.

Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να εξετάζουν προσεκτικά την πραγματική κατάσταση του ακινήτου πριν αποδεχθούν το υψηλότερο ζητούμενο μίσθωμα.

Παλιά τα περισσότερα φοιτητικά σπίτια στην Αθήνα

Η ηλικία των κτιρίων εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό παράγοντα στην αγορά.

Στο κέντρο της Αθήνας, το 69,2% των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ μόλις το 13,6% αφορά ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 2000.

Στα δυτικά προάστια, αντίθετα, το ποσοστό των νεότερων κατοικιών φτάνει στο 22,6%.