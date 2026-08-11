ΕΕΤΑΑ – Voucher παιδικών σταθμών: Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Τι ισχύει με τις ενστάσεις

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Η περίοδος υλοποίησής του εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 393,56 εκατ. ευρώ.

Voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες – Πότε οι ενστάσεις και τα οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τα voucher βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες που συμμετείχαν στη διαδικασία μπορούν πλέον να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προθεσμίες που ακολουθούν, καθώς η διαδικασία των ενστάσεων διαρκεί μόλις τρεις ημέρες.

Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα στοιχεία που αφορούν το οικογενειακό εισόδημα, την ανεργία, την αναπηρία, την πολυτεκνία και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Εφόσον εντοπιστεί λάθος ή παράλειψη ή διαπιστωθεί ότι κάποιο στοιχείο δεν προσμετρήθηκε κατά την αξιολόγηση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Από 11 έως 13 Αυγούστου οι ενστάσεις

Η προθεσμία για τις ενστάσεις ξεκινά την Τρίτη 11 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της αίτησής τους, επισημαίνοντας τα λάθη ή τις παραλείψεις που διαπίστωσαν στους προσωρινούς πίνακες.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, η διαδικασία αφορά και περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου 2026.

Με την έκδοση των τελικών πινάκων, οι γονείς θα γνωρίζουν εάν έχουν εξασφαλίσει voucher και θα μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν στην επιλογή της δομής για την εγγραφή του παιδιού τους.

Ποιες δομές αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.