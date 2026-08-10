ΜΜΜ: Αραιώνουν τα δρομολόγια – Πώς κινούνται Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ και λεωφορεία

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Σε θερινό πρόγραμμα λειτουργίας έχουν περάσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, με αλλαγές στις συχνότητες των δρομολογίων σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης στην πρωτεύουσα, τα δρομολόγια σε αρκετές γραμμές πραγματοποιούνται πιο αραιά. Ωστόσο, το μέτρο δεν εφαρμόζεται παντού, καθώς ενισχυμένη εξυπηρέτηση προβλέπεται για τις γραμμές που συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Το θερινό πρόγραμμα αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, τον ΗΣΑΠ, οι συρμοί τις καθημερινές περνούν από τους σταθμούς ανά 7 έως 7,5 λεπτά, σύμφωνα με τον θερινό προγραμματισμό της ΣΤΑΣΥ.

Γραμμή 2 του Μετρό

Στη Γραμμή 2, κατά το διάστημα από τις 07:00 έως τις 19:00, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 4,5 λεπτά.

Εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος, η συχνότητα μειώνεται και οι συρμοί περνούν ανά 5 έως 7 λεπτά.

Τι ισχύει στη Γραμμή 3

Αλλαγές στις συχνότητες υπάρχουν και στη Γραμμή 3 του Μετρό.

Κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, οι συρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια περίπου ανά 4,5 λεπτά, ενώ για το υπόλοιπο της ημέρας η συχνότητα κυμαίνεται από 5,5 έως 8 λεπτά.

Ανά 12 λεπτά το Τραμ

Στο δίκτυο του Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00.

Οι συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς έχουν προσαρμοστεί από τη ΣΤΑΣΥ στη ζήτηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Τι αλλάζει σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε εφαρμογή τον καλοκαιρινό σχεδιασμό για λεωφορεία και τρόλεϊ, ο οποίος θα ισχύσει σε όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Παρά τη γενικότερη αραίωση των δρομολογίων, υπάρχουν γραμμές στις οποίες η εξυπηρέτηση ενισχύεται λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης.

Πρόκειται κυρίως για τις συνδέσεις προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη, όπου οι μετακινήσεις παραμένουν αυξημένες εξαιτίας της τουριστικής περιόδου.

Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.