ΑΣΕΠ: Αναμορφώθηκαν οι πίνακες 3ΕΑ/2025 – Από αυτούς οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2026
Πίνακας περιεχομένων
Σε αναμόρφωση των τελικών αξιολογικών πινάκων της 3ΕΑ/2025 προχώρησε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενόψει της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το 2026.
Πρόκειται για τους πίνακες κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2025.
Οι αναμορφωμένοι πίνακες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ 3934/7-8-2026, έπειτα από την υπ’ αριθ. 684/7-8-2026 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ. Από τους συγκεκριμένους πίνακες θα πραγματοποιηθούν οι μόνιμοι διορισμοί του 2026.
Τι προβλέπει η απόφαση του ΑΣΕΠ
Με τη νέα απόφαση ανακαλείται εν μέρει η υπ’ αριθ. 549/30-6-2026 (Γ’ 3363) απόφαση του ΑΣΕΠ, με την οποία είχαν καταρτιστεί οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας.
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Βγαίνουν τα ονόματα
Η μερική ανάκληση και η αναμόρφωση αφορά συγκεκριμένους αξιολογικούς και επικουρικούς πίνακες των ακόλουθων κλάδων:
ΠΕ01 Θεολόγοι – Επικουρικός
ΠΕ02 Φιλόλογοι – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ03 Μαθηματικοί – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ06 Αγγλικής – Επικουρικός
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής / ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα-εξειδίκευση ΕΑΕ – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί / ΠΕ61 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ70 Δάσκαλοι / ΠΕ71 Δάσκαλοι ΕΑΕ – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης – Επικουρικός
ΠΕ80 Οικονομίας – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής – Επικουρικός
ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων – Επικουρικός
ΠΕ88.04 Διατροφής – Β’ αξιολογικός και Επικουρικός
Οι πίνακες δημοσιεύονται εκ νέου
Μετά τη μερική ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, το ΑΣΕΠ προχώρησε στην αναμόρφωση των παραπάνω τελικών αξιολογικών πινάκων, οι οποίοι δημοσιεύονται εκ νέου στο σχετικό ΦΕΚ.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής, καθώς οι αναμορφωμένοι πίνακες της 3ΕΑ/2025 αποτελούν τη βάση για τη διενέργεια των μόνιμων διορισμών του 2026.
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