Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Πρώτα η Ειδική Αγωγή και μετά η Γενική
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Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ξεκίνησε το σύστημα για τις 5.487 θέσεις – Πότε έρχονται τα SMS
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: «Τρέχει» το σύστημα για τις 5.487 θέσεις – SMS στους διοριζόμενους
Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς το σύστημα διορισμών έχει ήδη ξεκινήσει να «τρέχει».
Πρόκειται για την κρίσιμη φάση της διαδικασίας, με τους υποψηφίους να αναμένουν πλέον την ενημέρωση για την περιοχή στην οποία διορίζονται.
SMS μέσα στην ημέρα
Μέσα στην ημέρα όσοι και όσες διοριστούν αναμένεται να λάβουν γραπτό μήνυμα (SMS), μέσω του οποίου θα ενημερωθούν για την περιοχή διορισμού τους.
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Η διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά, καθώς προηγείται η Ειδική Αγωγή και ακολουθεί η Γενική Αγωγή.
Πρώτα η Ειδική Αγωγή και μετά η Γενική
Ειδικότερα, το σύστημα «τρέχει» αρχικά για τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη Γενική Αγωγή.
Οι υποψήφιοι βρίσκονται πλέον σε αναμονή των αποτελεσμάτων και της σχετικής ενημέρωσης για την έκβαση της διαδικασίας.
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