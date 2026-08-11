Στο τραπέζι πάνω από 30.000 προσλήψεις το 2027 – Δείτε πού

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Στην τελική ευθεία μπαίνει ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, με τα σχετικά αιτήματα από υπουργεία, φορείς και οργανισμούς να έχουν ήδη συγκεντρωθεί και να ξεπερνούν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τις 30.000 θέσεις.

ΑΣΕΠ– Το επόμενο καθοριστικό βήμα αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει τον προγραμματισμό για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή για ολόκληρο το 2027, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Παρά το γεγονός ότι το 2027 είναι εκλογική χρονιά, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις προσλήψεις δεν αλλάζει, ενώ πλέον ξεκινά η επεξεργασία των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από το σύνολο του Δημοσίου.

Πάνω από 30.000 αιτήματα για νέες προσλήψεις

Ο ετήσιος προγραμματισμός έχει ως στόχο την έγκαιρη καταγραφή και κάλυψη των αναγκών των δημόσιων φορέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε κρίσιμους τομείς, μεταξύ των οποίων το κοινωνικό κράτος και η άμυνα.

Κατά την περίοδο 2020-2026 έχουν εγκριθεί συνολικά 162.497 θέσεις τακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών σε υπουργεία, νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες Αρχές και άλλους φορείς.

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Η έγκριση των θέσεων πραγματοποιείται με την τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση», λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή άλλης αιτίας. Παράλληλα, εγκρίνεται πάγια το σύνολο των αιτημάτων που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των φορέων και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 είχαν εγκριθεί 6.845 προσλήψεις, ενώ το 2025 ο αριθμός έφτασε τις 30.679, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά.

Τι έγινε με τις προσλήψεις του 2026

Για το 2026 είχαν αρχικά εγκριθεί 29.650 προσλήψεις, μεταξύ των οποίων 10.000 εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια προστέθηκαν ακόμη 4.783 θέσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 34.433 προσλήψεις.

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Από τις πρόσθετες θέσεις, 2.782 αφορούσαν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, 1.000 ΕΠ.ΟΠ., 420 λιμενοφύλακες απευθείας κατάταξης στο υπουργείο Ναυτιλίας, 154 δικαστικούς υπαλλήλους στο υπουργείο Δικαιοσύνης, 126 θέσεις προσωπικού σωφρονιστικών καταστημάτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 190 θέσεις σε άλλους φορείς.

Παράλληλα, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχουν ήδη εγκριθεί 5.487 εκπαιδευτικοί, ενώ σε τελική φάση βρίσκεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η έγκριση ακόμη 6.500 αναπληρωτών.

Οι εκτιμήσεις για τις προσλήψεις του 2027

Η υποβολή των αιτημάτων των φορέων για το 2027 έχει ολοκληρωθεί και πλέον ακολουθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία τους, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και τις προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προσλήψεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιορισμού 1 προς 1, πέραν των εκπαιδευτικών και των ανταποδοτικών υπηρεσιών, υπολογίζονται σε περίπου 16.600.

Η τελική κατανομή δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, προτεραιότητα φέρεται να δίνεται σε:

Υγεία

Άμυνα

Πυροσβεστικό Σώμα

ΑΑΔΕ

ΕΦΚΑ

Ταχύτερες διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων

Το 2026 αποτέλεσε κομβικό έτος για το σύστημα προσλήψεων, καθώς για πρώτη φορά ο κύκλος των προκηρύξεων ολοκληρώνεται εντός του ίδιου έτους κατά το οποίο αυτές εκδίδονται.

Στόχος της επιτάχυνσης είναι οι δημόσιοι φορείς να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους στον χρόνο που έχει αρχικά προγραμματιστεί, περιορίζοντας παράλληλα την αναμονή για τους υποψηφίους και επιτρέποντας την ταχύτερη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών.

Η «δεξαμενή» επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

Αλλαγές έχουν επέλθει και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι θέσεις στο Δημόσιο. Με τη συγκέντρωση των ξεχωριστών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σε έναν δημιουργήθηκε η λεγόμενη «δεξαμενή» υποψηφίων, η οποία ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι, με εξαίρεση κατηγορίες που δεν περνούν από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, όπως γιατροί, επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, ειδικοί φρουροί και κληρικοί, οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται από τους επιτυχόντες του πρώτου και του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027 και από αυτόν προβλέπεται να προκύψουν οι προσλήψεις των ετών 2028 και 2029.

Τεχνητή Νοημοσύνη στον σχεδιασμό των προσλήψεων

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως έχει προαναγγείλει η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, προβλέπεται η χρήση προβλεπτικών μοντέλων Α.Ι., με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των προσλήψεων και την αποτύπωση των αναγκών σε 2.600 φορείς του Δημοσίου.

Οι οριστικές αποφάσεις για τον αριθμό και την κατανομή των προσλήψεων του 2027 αναμένονται με την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου.