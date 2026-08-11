IRIS: Στο μικροσκόπιο ακόμη και μικρές μεταφορές χρημάτων – Τι ισχύει για χαρτζιλίκι και δωρεές

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Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα χιλιάδων φορολογουμένων, είτε πρόκειται για μικροποσά μεταξύ φίλων είτε για χρήματα που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους.

IRIS– Ωστόσο, ακόμη και συναλλαγές μικρής αξίας μπορεί να χρειάζονται προσοχή, καθώς η ΑΑΔΕ εξετάζει το πραγματικό περιεχόμενο και τον σκοπό κάθε μεταφοράς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη συνέστησε στους πολίτες να αναγράφουν σαφή αιτιολογία σε κάθε μεταφορά χρημάτων, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο λόγος της συναλλαγής σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

Γιατί έχει σημασία η αιτιολογία

Η αναγραφή του σκοπού της μεταφοράς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειαστεί να εξηγηθεί αργότερα γιατί στάλθηκε ένα ποσό.

IRIS: Πότε μια απλή μεταφορά χρημάτων μπορεί να θεωρηθεί δωρεά -Τι ισχύει για γονείς, αδέλφια και φίλους

Όπως επισήμανε η φοροτεχνικός, είναι προτιμότερο κάθε συναλλαγή να συνοδεύεται από σαφή και πραγματική αιτιολογία, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες.

Τι ισχύει για το χαρτζιλίκι στα παιδιά

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όταν πρόκειται για χρήματα που δίνονται από γονείς σε ανήλικα παιδιά ή σε φοιτητές ηλικίας έως 25 ετών για συνήθη έξοδα διαβίωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ που επικαλέστηκε η Νίκη Βομπιράκη, δεν τίθεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο.

Στα σχετικά έξοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, τα δίδακτρα, τα βιβλία, οι μετακινήσεις και γενικότερα οι ανάγκες καθημερινής διαβίωσης.

Για τα ποσά αυτά δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά μέσω του myProperty, ενώ δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ανώτατο όριο για το χαρτζιλίκι.

Πότε εφαρμόζεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Στις χρηματικές δωρεές κρίσιμο ρόλο παίζει ο βαθμός συγγένειας μεταξύ του προσώπου που δίνει τα χρήματα και εκείνου που τα λαμβάνει.

Για την πρώτη κατηγορία συγγένειας προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ, εφόσον η δωρεά ή η γονική παροχή πραγματοποιείται μέσω του προβλεπόμενου τραπεζικού τρόπου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύζυγοι, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, καθώς και παππούδες και γιαγιάδες προς εγγόνια.

Για το ποσό που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού.

Φόρος 10% από το πρώτο ευρώ χωρίς τραπεζική διαδικασία

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η χρηματική δωρεά δεν πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Στην περίπτωση αυτή, όπως διευκρίνισε η φοροτεχνικός, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμη και όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ γονέα και παιδιού.

Τι ισχύει για αδέλφια

Για τις χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας.

Οι σχετικές χρηματικές δωρεές φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και άλλες συγγενικές σχέσεις που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία.

Τι ισχύει για φίλους και τρίτα πρόσωπα

Ακόμη υψηλότερη είναι η φορολογία για μεταφορές που χαρακτηρίζονται ως χρηματικές δωρεές μεταξύ φίλων, γνωστών ή άλλων τρίτων προσώπων.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ.

Το βασικό συμπέρασμα για τους φορολογουμένους είναι ότι δεν αρκεί μόνο το ύψος μιας μεταφοράς για να κριθεί η φορολογική της μεταχείριση. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο πραγματικός λόγος της συναλλαγής, η συγγενική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά.