Πάρος: Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του 4χρονου – Τι εξετάζουν οι αρχές

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι στην πισίνα beach bar στην Πάρο, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν εντοπιστεί το παιδί μέσα στο νερό.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει αφεθεί ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ίδιος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης της πισίνας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον το οπτικοακουστικό υλικό, οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο beach bar και τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν στην πισίνα. Οι αρχές εξετάζουν ποιος είχε την ευθύνη επιτήρησης του χώρου τη στιγμή του περιστατικού και επιχειρούν να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το 4χρονο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη.

Οι κάμερες και ο ρόλος του ναυαγοσώστη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το υλικό από τις κάμερες της επιχείρησης, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις κινήσεις του παιδιού πριν βρεθεί στην πισίνα και για το ποιοι βρίσκονταν στον χώρο εκείνη τη στιγμή. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης της πισίνας. Το παιδί, ωστόσο, εντοπίστηκε μέσα στο νερό από δύο νεαρές, οι οποίες κάλεσαν σε βοήθεια. Στη συνέχεια, μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε το 4χρονο. Ένα από τα ζητήματα που καλείται να αποσαφηνίσει η έρευνα είναι τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο της πισίνας μέχρι τη στιγμή που οι δύο κοπέλες αντιλήφθηκαν το παιδί.

Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη μετά τον θάνατο του παιδιού και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σύρου. Με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση. Σε βάρος του, όπως και σε βάρος των γονέων του παιδιού, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς είχαν επίσης οδηγηθεί στις αρχές μετά το περιστατικό και αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δε θα είχα θρηνήσει το παιδί μου»

Ο πατέρας του 4χρονου έχει θέσει δημόσια το ερώτημα της επιτήρησης της πισίνας. «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δε θα είχα θρηνήσει το παιδί μου», δήλωσε, περιγράφοντας όσα συνέβησαν εκείνο το απόγευμα. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι το παιδί απομακρύνθηκε για λίγο από την προσοχή του. «Έφυγε για λίγο από την προσοχή μου», είπε, ενώ για τις στιγμές που ακολούθησαν τον εντοπισμό του παιδιού ανέφερε: «Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε»

Τα κρίσιμα λεπτά πριν εντοπιστεί το παιδί

Το 4χρονο βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο beach bar όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απομακρύνθηκε από τους γονείς του. Το παιδί βρέθηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα από τις δύο νεαρές. Ο εργαζόμενος της επιχείρησης το ανέσυρε από το νερό και ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πάρου, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να επανέλθει, χωρίς αποτέλεσμα. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που το παιδί απομακρύνθηκε μέχρι τον εντοπισμό του στην πισίνα. Οι αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, τις καταθέσεις και τα στοιχεία για τη λειτουργία και την επιτήρηση της πισίνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του 4χρονου.