Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου για χιλιάδες επιχειρήσεις – Τα πρόστιμα

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία από την 1η Οκτωβρίου 2026 επεκτείνεται στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή χιλιάδων ενημερωτικών email προς τους υπόχρεους, υπενθυμίζοντας τις προθεσμίες, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν αλλά και τα πρόστιμα που προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν με το νέο καθεστώς.

Η αλλαγή αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα της αγοράς και καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπου δεν εφαρμόζεται ήδη ειδική υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης προβλέπεται τρίμηνη περίοδος προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση στο myDATA, ενώ η εμπρόθεσμη υποβολή της μπορεί να γίνει έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια είτε μέσω πιστοποιημένου παρόχου είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, «timologio» και «myDATAapp». Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις κυρώσεις, καθώς η έκδοση τιμολογίου με μη προβλεπόμενο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, με πρόστιμα που αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής και μπορούν να φτάσουν έως και το 200% του φόρου που αντιστοιχεί στο παραστατικό.

Την ίδια στιγμή, πάντως, επιχειρηματικοί φορείς ζητούν περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στο νέο σύστημα, θέτοντας στο τραπέζι το ενδεχόμενο μετάθεσης της υποχρεωτικής εφαρμογής για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων στην 1η Μαρτίου 2027. Προς το παρόν, ωστόσο, το ισχύον χρονοδιάγραμμα παραμένει σε εφαρμογή και οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που ξεκινούν από τον Οκτώβριο.