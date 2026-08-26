Πανεπιστήμια: Εξελίξεις με τις άδειες των μη κρατικών ΑΕΙ – Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος

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Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τις άδειες μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ – Η διαβεβαίωση για το ακαδημαϊκό έτος

Στις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Παιδείας μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τρία μη κρατικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, εκτιμώντας ότι για δύο από τα ιδρύματα η ανάκτηση των αδειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ για το τρίτο η διαδικασία τοποθετείται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο υφυπουργός επιχείρησε παράλληλα να καθησυχάσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος». Όπως ανέφερε, οι αρμόδιοι φορείς, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), θα προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανέδειξαν οι δικαστικές αποφάσεις.

Οι εξελίξεις ακολουθούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών τριών Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Νέα κανονιστική πράξη για τα προγράμματα σπουδών

Ξεχωριστό σκέλος των διαδικασιών αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Ο Νίκος Παπαϊωάννου εξήγησε ότι θα προχωρήσει η εξειδίκευση των ποσοτικών κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά την πιστοποίηση, μέσω της έκδοσης νέας κανονιστικής πράξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Τι είπε για τις άδειες και τα κτηριακά ζητήματα

Αναφερόμενος ειδικότερα στις πλημμέλειες που είχαν εντοπιστεί σε σχέση με τα κτήρια, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι τα προβλήματα βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα των αδειών.

«Φαίνεται ότι οι πλημμέλειες οι οποίες είχαν διαπιστωθεί από το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τα κτίρια, θεραπεύονται και νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε την ανάκτηση των αδειών», δήλωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι και κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά η έναρξη των μαθημάτων στα νέα ιδρύματα δεν έγινε από τις πρώτες ημέρες του ακαδημαϊκού έτους, αλλά από τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα τα μαθήματα είχαν αρχίσει ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο.

Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε επίσης ότι με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θίγεται ο πυρήνας της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας ότι κρίθηκε συνταγματικό το σχετικό πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, για τη χορήγηση άδειας απαιτείται θετική γνώμη αρτιότητας από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ όταν διαπιστώνονται πλημμέλειες προβλέπεται χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την αποκατάστασή τους.

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια: Κάμερες και ελεγχόμενη πρόσβαση

Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα δημόσια πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι στα πέντε μεγάλα ιδρύματα εξακολουθούν να καταγράφονται ορισμένα προβλήματα.

Όπως είπε, βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης οι σχετικές μελέτες για την υλικοτεχνική υποδομή που αφορά τα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η χρήση καμερών και η ελεγχόμενη είσοδος στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Κατά τον ίδιο, στόχος είναι να περάσουν τα πανεπιστήμια σε μια νέα περίοδο ως προς την ασφάλεια, ώστε οι φοιτητές να αισθάνονται προστατευμένοι κατά την παρουσία τους στα ιδρύματα.

Σχολεία: 30.000 αναπληρωτές για το πρώτο κουδούνι

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Παπαϊωάννου τοποθετήθηκε και για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και τα κενά στα σχολεία.

Απαντώντας στις σχετικές επισημάνσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό του υπουργείου και στους 5.500 φετινούς μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι μόνιμοι διορισμοί έχουν φτάσει συνολικά τις 55.000, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.