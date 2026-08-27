Πανεπιστημιακοί κατά κυβέρνησης: «Προβάλλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και απαξιώνει τα δημόσια»

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Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την επιλογή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωσή της, με τίτλο «Η κυβέρνηση επιδεικτικά απαξιώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο», η Συσπείρωση υποστηρίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν μπορεί να θεωρηθεί «ούτε τυχαία ούτε ουδέτερη», δεδομένου ότι στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν ιστορικά και διεθνώς αναγνωρισμένα δημόσια πανεπιστημιακά Τμήματα Γεωπονίας και συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και σημαντικές δημόσιες ερευνητικές δομές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Η πανεπιστημιακή παράταξη συνδέει την κυβερνητική επιλογή με την πολιτική για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση για τον πρωτογενή τομέα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις φορέα που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κατά τη Συσπείρωση, η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία και εντάσσεται στην προσπάθεια «εμπέδωσης και νομιμοποίησης» των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για κυβερνητική προβολή υψηλού συμβολισμού ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, τα δημόσια πανεπιστήμια βρίσκονται αντιμέτωπα με χρόνια υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συστηματική απαξίωση. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την απορία της για τη στάση του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου και των προέδρων των συναφών Τμημάτων των δύο ιδρυμάτων.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών τονίζει ακόμη ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται κυβερνητικές διακηρύξεις υποστήριξης, αλλά ουσιαστική ενίσχυση και σεβασμό στον συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

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Καταλήγοντας, καταδικάζει τη συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση λειτουργεί ως μέσο προβολής και πολιτικής νομιμοποίησης της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να απέχουν από αυτήν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών:

«Η κυβέρνηση επιδεικτικά απαξιώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο»

Η επιλογή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ως χώρου διεξαγωγής της 4ης Συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028–2034, με κεντρική μάλιστα ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε τυχαία ούτε ουδέτερη.

Σε μια πόλη που διαθέτει ιστορικά και διεθνώς αναγνωρισμένα δημόσια πανεπιστημιακά Τμήματα Γεωπονίας και συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς επίσης και σημαντικές δημόσιες ερευνητικές δομές στον αγροτικό τομέα, η Κυβέρνηση επιλέγει να διοργανώσει μια κορυφαία θεσμική εκδήλωση για τον πρωτογενή τομέα στις εγκαταστάσεις ενός φορέα που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ, δηλ. ιδιωτικού Πανεπιστημίου).

Είναι προφανές ότι η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια εμπέδωσης και νομιμοποίησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που θεσμοθέτησε και υποστηρίζει η Κυβέρνηση της ΝΔ, παρά τη σαφή απαγόρευσή τους από το άρθρο 16 του Συντάγματος και παρά τις πρόσφατες δικαστικές ακυρώσεις των αδειών λειτουργίας τριών ΝΠΠΕ.

Δεν πρόκειται απλώς για την επιλογή ενός χώρου διεξαγωγής μιας συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ. Πρόκειται για μια επικύρωση και υψηλού συμβολισμού κυβερνητική προβολή ενός ιδιωτικού Πανεπιστημίου, την ίδια στιγμή που τα δημόσια Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν χρόνια υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συστηματική απαξίωση. Και στο σημείο αυτό εύλογα διατυπώνουμε την απορία μας για την αφωνία του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου και των Προέδρων των συναφών Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων.

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται κυβερνητικές διακηρύξεις υποστήριξης, χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση και σεβασμό στον συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή, δεδομένου ότι αποτελεί ουσιαστικά μια εκδήλωση που λειτουργεί μέσο προβολής και πολιτικής νομιμοποίησης της ιδιωτικής «πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να απέχουν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.