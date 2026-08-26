Μη κρατικά πανεπιστήμια: Μέλος της ΕΘΑΑΕ «αδειάζει» Ζαχαράκη – «Υπονομεύει τη διαδικασία»

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Μη κρατικά πανεπιστήμια: Μέλος της ΕΘΑΑΕ απαντά στη Ζαχαράκη - «Οι δηλώσεις υπονομεύουν τη διαδικασία αξιολόγησης»

Νέα ένταση προκαλείται γύρω από τη διαδικασία επαναξιολόγησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, αυτή τη φορά με αιχμή τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για την πορεία των αδειών των Keele, York και Anatolia.

Ο Άγγελος Χανιώτης, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Anatolia American University, κατηγορεί την υπουργό ότι με τις τοποθετήσεις της προδικάζει το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που, όπως υπογραμμίζει, πρέπει να διεξάγεται με πλήρη ανεξαρτησία από το Υπουργείο Παιδείας.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τις δηλώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη, σύμφωνα με τις οποίες τα πανεπιστήμια Keele και York αναμένεται να ανακτήσουν τις άδειές τους μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ αντίστοιχη εξέλιξη εκτίμησε ότι θα υπάρξει και για το Anatolia, μετά την αλλαγή στη σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής.

«Η επιτροπή δεν εκτελεί εντολές του Υπουργείου»

Ο Άγγελος Χανιώτης, μιλώντας στο «Βήμα», στάθηκε ειδικά στην αναφορά της υπουργού για το Anatolia American University.

Όπως υποστήριξε, η Σοφία Ζαχαράκη «προδίκασε» ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα θα ανακτήσει την άδειά του την επόμενη εβδομάδα, ενώ η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία άσκησης των καθηκόντων της.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Επιτροπή λειτουργεί με αυστηρότητα, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο της δεν εκτελείται κατόπιν εντολών του Υπουργείου Παιδείας.

Κατά τον ίδιο, τέτοιου είδους δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία μπορούν να υπονομεύσουν τόσο την αξιολόγηση όσο και το κύρος των επιστημόνων που συμμετέχουν σε αυτήν.

Τι είχε δηλώσει η Σοφία Ζαχαράκη

Η τοποθέτηση Χανιώτη ακολούθησε δηλώσεις της υπουργού Παιδείας σε τηλεοπτική συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στις κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για τα πανεπιστήμια Keele και York, η υπουργός ανέφερε ότι αναμένεται να επανακτήσουν τις άδειές τους μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Οργανισμού για τα κτηριακά ζητήματα.

Για το Anatolia, επισήμανε ότι η διαδικασία αναμένεται επίσης να ολοκληρωθεί σύντομα, δεδομένου ότι έχει ήδη προχωρήσει η αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής της ΕΘΑΑΕ που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση.

Το ζήτημα με τη σύνθεση της Επιτροπής

Η υπόθεση του Anatolia συνδέεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη σύνθεση της Επιτροπής η οποία είχε αξιολογήσει το ίδρυμα.

Το δικαστήριο είχε εντοπίσει ζήτημα ασυμβίβαστου λόγω της συμμετοχής πρώην αποφοίτου του συγκεκριμένου κολεγίου στην επιτροπή που το έκρινε.

Μετά την απόφαση αυτή προχώρησε αλλαγή στη σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής, ώστε να επαναληφθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Το σημείο τριβής πλέον δεν αφορά μόνο την ίδια τη διαδικασία, αλλά και το κατά πόσο η πολιτική ηγεσία μπορεί να προαναγγέλλει την έκβασή της πριν αυτή ολοκληρωθεί επισήμως.

Στο επίκεντρο η ανεξαρτησία της ΕΘΑΑΕ

Η δημόσια τοποθέτηση του Άγγελου Χανιώτη μεταφέρει έτσι το βάρος της συζήτησης στην ανεξαρτησία της ΕΘΑΑΕ και των επιτροπών αξιολόγησης.

Ο ίδιος επιμένει ότι η επιτροπή οφείλει να εξετάσει την υπόθεση χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις ή προειλημμένες αποφάσεις, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να προκύψει αποκλειστικά από την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση προστίθεται στις ήδη έντονες συζητήσεις που έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης.