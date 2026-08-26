ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή επίθεση στη Ζαχαράκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια – «Προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων»

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από την επαναδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Κιλκίς, Στέφανος Παραστατίδης, στρέφεται με ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωσή του κατά της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να προκαταλάβει την κρίση των φορέων που είναι αρμόδιοι για τις σχετικές διαδικασίες.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκονται οι δηλώσεις της υπουργού για τα Keele, York και Anatolia, καθώς η κ. Ζαχαράκη είχε τοποθετήσει χρονικά μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες την επανάκτηση των αδειών τους. Ο κ. Παραστατίδης υποστηρίζει ότι τέτοιες ανακοινώσεις γίνονται ενώ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τον ΕΟΠΠΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ωμή απόπειρα χειραγώγησης», θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας και υποστηρίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να προαναγγέλλει ούτε το αποτέλεσμα ούτε τον χρόνο ολοκλήρωσης διαδικασιών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην περίπτωση του Anatolia, επισημαίνοντας ότι η σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ άλλαξε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο πλαίσιο αυτό επικαλείται και τη δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, Άγγελου Χανιώτη, ο οποίος είχε υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του έργου της Επιτροπής.

«Ανακοίνωσε το αποτέλεσμα πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι»

Στη δήλωσή του, ο Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει ότι η υπουργός Παιδείας δεν περιορίστηκε στην πολιτική υπεράσπιση της κυβερνητικής επιλογής για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προαναγγέλλοντας την έκβαση των διαδικασιών.

Όπως σημειώνει, η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι το Keele και το York θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους μέσα στην εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Anatolia, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους.

Κατά τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εικόνα ότι ΕΘΑΑΕ, ΕΟΠΠΕΠ και υπηρεσίες του υπουργείου καλούνται να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί δημοσίως από την πολιτική ηγεσία.

Η αναφορά στον Άγγελο Χανιώτη

Ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ συνδέει την κριτική του και με την παρέμβαση του Άγγελου Χανιώτη, προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης για το Anatolia.

Ο κ. Παραστατίδης επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει καταστήσει σαφές πως η αξιολόγηση πραγματοποιείται με ανεξαρτησία, αυστηρότητα και αντικειμενικότητα και όχι στη βάση εντολών του υπουργείου, ενώ έχει εκφράσει ενστάσεις για τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι δηλώσεις της υπουργού στη διαδικασία.

Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τους φοιτητές

Στη δήλωση γίνεται εκτενής αναφορά και στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, με τον Στέφανο Παραστατίδη να αναγνωρίζει την αγωνία που έχει δημιουργηθεί μετά τις δικαστικές εξελίξεις.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η λύση πρέπει να προκύψει μέσα από μία νομικά και θεσμικά ασφαλή διαδικασία, η οποία θα σέβεται πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ανεξαρτησία των αρμόδιων οργάνων.

Κατά τον ίδιο, μια βιαστική επαναφορά των αδειών χωρίς ουσιαστικό επανέλεγχο ενδέχεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα σε περίπτωση επόμενων δικαστικών προσφυγών, αφήνοντας εκ νέου εκτεθειμένους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Τα ερωτήματα προς την υπουργό Παιδείας

Ο Στέφανος Παραστατίδης καταλήγει θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τη Σοφία Ζαχαράκη για το πώς μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οι άδειες θα επαναχορηγηθούν, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ζητά, μεταξύ άλλων, να διευκρινιστεί ποιος μπορεί να εγγυηθεί εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων και για ποιο λόγο υπάρχει, όπως υποστηρίζει, τόσο μεγάλη πίεση για την ταχεία ολοκλήρωση της επαναδειοδότησης.

Για το ΠΑΣΟΚ, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθιστούν αναγκαία την πλήρη συμμόρφωση με όσα κρίθηκαν, τη θέσπιση σαφών κανόνων, τον ουσιαστικό επανέλεγχο και –κυρίως– τη διασφάλιση ότι τα αρμόδια όργανα θα καταλήξουν στις αποφάσεις τους χωρίς πολιτική προκατάληψη του αποτελέσματος.