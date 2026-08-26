Δωρεάν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: «Ναι» από την ΟΙΕΛΕ με έξι προϋποθέσεις για τα σχολεία

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Θετικά υποδέχεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) τις ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, για την ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και τη δωρεάν συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου στις ηλεκτρονικές εξετάσεις του e-ΚΠΓ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της ισότιμης πρόσβασης στη γλωσσομάθεια, καθώς δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν αναγνωρισμένο κρατικό πιστοποιητικό σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα συλλόγων και ενώσεων εκπαιδευτικών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, το οποίο πλέον περνά στο στάδιο της εφαρμογής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΟΙΕΛΕ και στη διάσταση της αξιοπιστίας των πιστοποιήσεων, εκτιμώντας ότι η ενίσχυση ενός κρατικού, δωρεάν και ενιαίου συστήματος μπορεί να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» απέναντι στην κυκλοφορία τίτλων και πιστοποιητικών αμφίβολης αξιοπιστίας ή προέλευσης και στην ανεξέλεγκτη αγορά πιστοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη να μεταφέρει στο Υπουργείο Παιδείας την πολυετή εμπειρία των ιδιωτικών σχολείων, όπου η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μέσα από το σχολικό περιβάλλον εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

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Η ΟΙΕΛΕ, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του νέου μέτρου θα κριθεί στην πράξη και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του: έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών, επαρκείς υποδομές και εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία, ουσιαστική παιδαγωγική προετοιμασία των μαθητών, ίσους όρους συμμετοχής ανεξάρτητα από τον τόπο και το σχολείο φοίτησης, καθώς και πλήρη ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Κατά την Ομοσπονδία, εφόσον διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, η δωρεάν πρόσβαση στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μπορεί να συμβάλει τόσο στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών όσο και στον περιορισμό των οικονομικών ανισοτήτων που επιβαρύνουν σήμερα τις οικογένειες

Ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Θετική εξέλιξη οι ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και για τη δωρεάν συμμετοχή μαθητών στο e-ΚΠΓ. – Ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων μαθητών και χτύπημα στις παράνομες πιστοποιήσεις

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) θεωρεί ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και τη δωρεάν συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου στις ηλεκτρονικές εξετάσεις του Πιστοποιητικού (e-ΚΠΓ), από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η δυνατότητα απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Πρόκειται, παράλληλα, για ένα χρόνιο αίτημα των συλλόγων και των ενώσεων εκπαιδευτικών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, το οποίο η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ιδιαίτερα θετικό καθώς, επιτέλους, περνά από το επίπεδο της διεκδίκησης στην πράξη.

Η εμπειρία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μέσα από το σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί μια καινούργια πρακτική καθώς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, με σημαντικά αποτελέσματα και μεγάλη συμμετοχή μαθητών.

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου μέτρου στη δημόσια εκπαίδευση.

Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία είναι έτοιμη να ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς για την πολυετή εμπειρία των ιδιωτικών σχολείων, τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί, αλλά και τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στην πράξη.

Παράλληλα, η καθιέρωση της δυνατότητας απόκτησης ενός κρατικού, αξιόπιστου και δωρεάν πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αποτελεί και ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κυκλοφορίας τίτλων και πιστοποιητικών αμφίβολης αξιοπιστίας ή προέλευσης από φορείς που δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ποιότητας και διαφάνειας. Η ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμικό αντίβαρο στην ανεξέλεγκτη αγορά πιστοποιήσεων και να διασφαλίσει ότι οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών πιστοποιούνται με ενιαίους, διαφανείς και αξιόπιστους όρους.

Να διασφαλιστούν οι όροι για μια επιτυχημένη εφαρμογή

Η ΟΙΕΛΕ εκτιμά ότι η επιτυχία του μέτρου θα εξαρτηθεί από τον σωστό σχεδιασμό και την επαρκή προετοιμασία των σχολείων και των μαθητών.

Είναι, επομένως, αναγκαίο:

να τοποθετηθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία

να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και ο κατάλληλος εξοπλισμός σε όλα τα σχολεία,

να υπάρξει επαρκής χρόνος και παιδαγωγική προετοιμασία των μαθητών,

να διασφαλιστούν ίσοι όροι συμμετοχής για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την περιοχή ή το σχολείο φοίτησης,

να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών,

να αξιοποιηθεί η εμπειρία των εκπαιδευτικών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και των φορέων που έχουν πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή αντίστοιχων διαδικασιών.

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της γλωσσομάθειας και τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην πρόσβαση των μαθητών σε πιστοποιημένες γλωσσικές δεξιότητες.

Κρίνουμε, επομένως, ως ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία αυτή και δηλώνουμε ότι θα συμβάλουμε εποικοδομητικά, με την εμπειρία και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί με όρους παιδαγωγικής ποιότητας, ισότητας και αποτελεσματικότητας.