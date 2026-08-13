Έκκληση Διευθυντών: Ποιά μέτρα ζητούν πριν ανοίξουν τα σχολεία

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Την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 χωρίς κενά και προβλήματα στελέχωσης επισημαίνει η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με έκκλησή της προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η Ένωση ζητά, μεταξύ άλλων, να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 25 Αυγούστου όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ θέτει ως βασικό στόχο οι νεοδιοριζόμενοι και οι αναπληρωτές Α΄ φάσης, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πλήρη λειτουργία των Ολοήμερων σχολείων από την πρώτη ημέρα των μαθημάτων και στην κατά προτεραιότητα στελέχωση των μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Aναλυτικά η ανακοίνωση από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για λήψη μέτρων με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζονται στην έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς, λόγω της μη έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό, απευθύνει έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για τη λήψη των παρακάτω μέτρων, με στόχο την ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους:

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1.Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των μονίμων εκπαιδευτικών(υπεραριθμίες, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε άλλες σχολικές μονάδες κ.ά.), θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 25 Αυγούστου 2026, σε όλες τις Διευθύνσεις- ΠΥΣΠΕ της χώρας.

2.Όλοι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ, καθώς και όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ Α΄ φάσης, θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες με το άνοιγμά τους, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων/ουσών να μπορούν να συνεδριάζουν σε πλήρη ολομέλεια, για την απαραίτητη προετοιμασία που απαιτείται για την υποδοχή των μαθητών/τριών, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026(κατανομή τάξεων/τμημάτων, ανάθεση τμημάτων- διδασκαλιών-Ολοήμερου–Πρωινής Ζώνης, ωρολόγιο πρόγραμμα, εξωδιδακτικές αρμοδιότητες, εφημερίες, προγραμματισμός σχολικών δράσεων α΄ τριμήνου, κ.ά.).

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3.Ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στελέχωση των Ολοήμερων σχολείων, για να λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο(Πρωινή Ζώνη(7:00-8:00), Κλασικό Ολοήμερο μέχρι τις 16:00 και Ολοήμερο με Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα μέχρι τις 17:30), από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων ώστε να μην διαταραχθεί, ούτε στο ελάχιστο, ο προγραμματισμός των οικογενειών των μαθητών/τριών, και ειδικά των εργαζόμενων γονέων.

4.Τέλος, σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί, για ευνόητους λόγους, στη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ).

Η υποβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων ξεκινά από τη μη έγκαιρη στελέχωσή τους, γεγονός που τα εκθέτει ανεπανόρθωτα στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, στην έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μέσω της τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι σχολικές μονάδες, με το άνοιγμά τους την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, θα είναι πλήρως στελεχωμένες με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό (εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ).