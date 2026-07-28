Σχολεία – Διευθυντές σχολείων: «Οι αποχωρήσεις ήταν γνωστές από τον Μάρτιο – Γιατί οι θέσεις προκηρύσσονται τον Σεπτέμβριο;»

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Προβληματισμό για τον χρόνο προκήρυξης των θέσεων Διευθυντών και Διευθυντριών σχολικών μονάδων που μένουν κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων εκφράζει ο Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων. Όπως επισημαίνει, οι αποχωρήσεις των στελεχών ήταν γνωστές ήδη από τις αρχές Μαρτίου, ωστόσο η προκήρυξη των θέσεων προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία ξεκινά και το νέο σχολικό έτος.

Ο κ. Κουντούρης υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή αναδεικνύει έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων κατά την πιο κρίσιμη περίοδο της χρονιάς. Τονίζει, παράλληλα, ότι η έγκαιρη τοποθέτηση των νέων Διευθυντών δεν αποτελεί μια απλή διοικητική εκκρεμότητα, αλλά βασική προϋπόθεση για την ομαλή προετοιμασία και έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι αποχωρήσεις ήταν γνωστές από τον Μάρτιο

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων, από τις αρχές Μαρτίου ήταν ήδη γνωστά τα στελέχη που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν στις 31 Αυγούστου 2026.

Η εικόνα είχε οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ανάκληση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Επομένως, όπως σημειώνει, υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε να κινηθούν μέσα στο καλοκαίρι οι διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων που θα έμεναν κενές.

Κατά τον ίδιο, ο έγκαιρος προγραμματισμός θα επέτρεπε στους νέους Διευθυντές και τις νέες Διευθύντριες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς να δημιουργηθεί διοικητικό κενό με την έναρξη του σχολικού έτους.

Προκήρυξη την ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία

Αντί να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, οι κενές θέσεις επιλέγεται να προκηρυχθούν την 1η Σεπτεμβρίου 2026, όπως αναφέρει ο Τηλέμαχος Κουντούρης.

Η ημερομηνία συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όταν τα σχολεία καλούνται να οργανώσουν τη λειτουργία τους, να προετοιμαστούν για την υποδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών και να αντιμετωπίσουν τις πρώτες διοικητικές ανάγκες.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκτιμά ότι η καθυστέρηση θα επιβαρύνει την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων και θα μεταφέρει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί νωρίτερα στην κρισιμότερη περίοδο της χρονιάς.

«Η στελέχωση δεν είναι τυπική διαδικασία»

Ο Τηλέμαχος Κουντούρης υπογραμμίζει ότι η πλήρης και έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τυπική διοικητική διαδικασία.

Η παρουσία Διευθυντή από την πρώτη ημέρα είναι, όπως αναφέρει, απαραίτητη για τον συντονισμό του προσωπικού, την οργάνωση της σχολικής μονάδας και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Όταν οι αποχωρήσεις ήταν γνωστές πέντε μήνες νωρίτερα, η μεταφορά της προκήρυξης στην τελευταία στιγμή δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να χαρακτηριστεί ούτε εύλογη ούτε αποτελεσματική.

Αίτημα για σοβαρό και έγκαιρο σχεδιασμό

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων επισημαίνει ότι η εκπαίδευση χρειάζεται πρόβλεψη, συνέπεια και σταθερό διοικητικό σχεδιασμό.

Όπως τονίζει, οι διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των σχολείων πρέπει να ολοκληρώνονται εγκαίρως και όχι να μετατίθενται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όταν οι εκπαιδευτικές και διοικητικές απαιτήσεις είναι ήδη αυξημένες.

Κατά τον ίδιο, η έγκαιρη κάλυψη των θέσεων Διευθυντών θα περιόριζε τα προβλήματα και θα συνέβαλλε στην ομαλότερη έναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.