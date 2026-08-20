Αποσπάσεις: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2026- 2027, 2027-2028, 2028-2029

Αυξημένη είναι φέτος η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, με δεκάδες νέα περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε μία εβδομάδα και τα συνολικά κρούσματα από την αρχή του 2026 να έχουν φτάσει τα 157, ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι.