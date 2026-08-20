Αποσπάσεις: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2026- 2027, 2027-2028, 2028-2029
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Ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Η νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Στην ανάκληση των αποσπάσεων τριών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα απόφαση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 20 Αυγούστου 2026. Οι συγκεκριμένες αποσπάσεις είχαν εγκριθεί για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, στο πλαίσιο των πολυετών αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Η απόφαση αφορά αποκλειστικά το μέρος της προηγούμενης υπουργικής απόφασης της 24ης Ιουνίου 2026 που σχετίζεται με τους τρεις συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. Όπως προκύπτει από το επίσημο έγγραφο, για την ανάκληση ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι σχετικές αιτήσεις ανάκλησης των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Δείτε εδώ την απόφαση
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