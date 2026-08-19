Μετατάξεις στην εκπαίδευση: Ποιοί περνούν σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

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Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ – Από Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Τις μετατάξεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης 107886/Ε4/13-08-2026, με ΑΔΑ 62ΒΥ46ΝΚΠΔ-8ΣΧ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4066/Γ΄/18-08-2026, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μετατάξεις και τα ονόματα των ενδιαφερομένων.

Πρόκειται για μεταβολές που αφορούν προσωπικό από τρεις κατηγορίες της εκπαίδευσης – εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – οι οποίοι μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το Υπουργείο Παιδείας ανάρτησε στις 19 Αυγούστου το σχετικό ΦΕΚ με τις μετατάξεις.

Στο ΦΕΚ 4066/Γ΄/18-08-2026 περιλαμβάνονται οι μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου 2026, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση 107886/Ε4/13-08-2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4066/Γ΄/18-08-2026.

Οι μετατάξεις αφορούν:

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

οι οποίοι μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό ΦΕΚ που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Παιδείας, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι μετατάξεις.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και το ΦΕΚ με τις μετατάξεις