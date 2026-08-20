Μετατάξεις εκπαιδευτικών 2026: Δημοσιεύτηκαν ΝΕΑ τα ονόματα – Ποιοί αλλάζουν κλάδο και ποιοί μετακινούνται σε ΚΕΔΑΣΥ

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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι νέες μετατάξεις εκπαιδευτικών – Τι προβλέπει η απόφαση

Νέα απόφαση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η απόφαση αφορά μετατάξεις σε άλλους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για το έτος 2026.

Πρόκειται για την υπ’ αριθ. 107926/Ε2/13-08-2026 υπουργική απόφαση, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 4094/τ.Γ΄/18-08-2026. Συνολικά, από τον πίνακα της απόφασης προκύπτουν 30 μετατάξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφορούν κενές οργανικές θέσεις.

Η απόφαση περιλαμβάνει 30 εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που μετατάσσονται σε άλλους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ. Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις και εντάσσονται στη διαδικασία για την έγκαιρη και ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.

Τι αφορά η απόφαση

Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη μετάταξη εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 30ής Απριλίου 2026, η οποία αφορούσε μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και άλλες κατηγορίες μετατάξεων.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση ελήφθησαν υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι σχετικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.

30 μετατάξεις σε κενές οργανικές θέσεις

Στον πίνακα της απόφασης περιλαμβάνονται συνολικά 30 περιπτώσεις μετατάξεων.

Οι αλλαγές αφορούν διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων Αγγλικής, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Μουσικής Επιστήμης, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών.

Μεταξύ των περιπτώσεων περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που μετακινούνται από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί που αλλάζουν κλάδο εντός της Πρωτοβάθμιας, αλλά και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που μετατάσσονται στους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων.

Μετάταξη και σε ΚΕΔΑΣΥ

Στην απόφαση περιλαμβάνεται και μετάταξη σε ΚΕΔΑΣΥ.

Ειδικότερα, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης μετατάσσεται στον κλάδο ΠΕ70/71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, με περιοχή μετάταξης το ΚΕΔΑΣΥ Φθιώτιδας.

Τι γίνεται μετά τη μετάταξη

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στην απόφαση τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων, προκειμένου να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.

Για τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο προβλέπεται ότι πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και κλιμάκια της νέας κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

Στόχος η έγκαιρη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Στην ίδια την υπουργική απόφαση επισημαίνεται η ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες μετατάξεις, προκειμένου να εκκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση φέρει την υπογραφή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και προβλέπει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά εδώ την απόφαση