Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Οι αποφάσεις για ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ
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Νέες αποφάσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027 υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.
Οι αποφάσεις, με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2026, αφορούν αφενός νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και αφετέρου συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Παράλληλα, περιλαμβάνονται διορθώσεις στη μοριοδότηση εκπαιδευτικών.
Νέες αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Με την πρώτη απόφαση πραγματοποιούνται νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ενώ συμπληρώνεται και τροποποιείται η προηγούμενη υπουργική απόφαση της 30ής Ιουνίου 2026. Οι αλλαγές προέκυψαν μετά την εξέταση νέων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων επανεξέτασης και ενστάσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τροποποιήσεις ως προς τα ΠΥΣΠΕ απόσπασης εκπαιδευτικών, καθώς και διορθώσεις μορίων έπειτα από την προσμέτρηση μορίων συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας.
Συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ
Η δεύτερη υπουργική απόφαση αφορά συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ, καθώς και τροποποιήσεις προηγούμενων αποσπάσεων και διόρθωση μορίων.
Ειδικότερα, μετά την ικανοποίηση αιτήσεων επανεξέτασης, πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα αποσπάσεις για το διδακτικό έτος 2026-2027 σε ΚΕΔΑΣΥ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, τροποποιούνται προηγούμενες αποσπάσεις εκπαιδευτικών, ενώ προβλέπεται και νέα απόσπαση σε ΚΕΔΑΣΥ. Στην ίδια απόφαση διορθώνεται η μοριοδότηση εκπαιδευτικού, με τις σχετικές συνέπειες για την τοποθέτησή της.
Παρουσίαση την 1η Σεπτεμβρίου
Οι αποσπάσεις ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2026-2027, ενώ οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις οφείλουν να παρουσιαστούν στις υπηρεσίες τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2026.
Σημειώνεται ακόμη ότι για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με τη σχετική απόφαση, η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης.
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