Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο – Κάθε μέρα 50 ασθενείς

Η πρώτη πίστωση αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και, βάσει της νέας ρύθμισης, αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 για τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.