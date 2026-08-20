Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο – Κάθε μέρα 50 ασθενείς
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Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αισθητή άνοδος των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί.
Καθημερινά, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Αντίστοιχα, στα ιδιωτικά ιατρεία, τα περιστατικά της συγκεκριμένης νόσου αντιπροσωπεύουν από 40% έως και 60% του συνολικού αριθμού των επισκέψεων.
Παρότι τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας είναι συνηθισμένα στη Ρόδο κατά τους θερινούς μήνες, οι γιατροί επισημαίνουν ότι φέτος η αύξησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία κάποιου ασθενούς.
Οι γιατροί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συστήνουν την αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
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