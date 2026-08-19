Καιρός: Δείτε πότε ξεκινήσει ο καύσωνας

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Το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα έντονης ζέστης που θα διαρκέσει αρκετές μέρες.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παραμένει γενικά καλός, παρά τις τοπικές βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Αυτό θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες, προκαλώντας ένα νέο κύμα ζέστης.

Σήμερα, αν και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με έντονα φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείονται σύντομες βροχές στα βόρεια και δυτικά του νομού. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς.

Παρόμοια η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη, η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας στους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 38-39 βαθμούς, με το Σαββατοκύριακο να προβλέπεται ακόμα πιο ζεστό, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα 40άρια – «Αυτή η ζέστη θα μας κουράσει»

Μία σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Η ζέστη θα ενταθεί και θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που είναι ευαίσθητες στη ζέστη.

Πριν την έλευση της έντονης ζέστης, σήμερα Τετάρτη αναμένεται ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στο Αιγαίο, που χαρακτηρίζεται από τον Σάκη Αρναούτογλου ως «μικρό μετεωρολογικό παράδοξο». Οι συνθήκες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για την επερχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή από την Πέμπτη.

Το δεκαήμερο που ακολουθεί, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού, θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη και έντονη ζέστη. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, με τις πιο επιβαρυμένες περιοχές να αγγίζουν έως και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 24 και 27 Αυγούστου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η ζέστη αυτή «θα μας κουράσει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της έκθεσης στον ήλιο.