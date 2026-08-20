Στρατιωτική θητεία: Ποιοί μπορούν να υπηρετήσουν 9 μήνες – Τι ισχύει για τις αναβολές

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Η ενημέρωση της Στρατολογίας για όσους καλούνται το επόμενο διάστημα να παρουσιαστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πληροφορίες για τους νέους που καλούνται το επόμενο διάστημα να παρουσιαστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς υπάρχουν ειδικές προβλέψεις τόσο για τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας όσο και για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια και άλλες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και τις 15 Μαΐου 2008, οι οποίοι καλούνται για πρώτη φορά με την κλάση τους για κατάταξη με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Στρατολογίας, οι συγκεκριμένοι στρατεύσιμοι κλάσης 2029, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από 01-01-2008 έως και 15-05-2008, καλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που δίνεται στους νέους της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Οι γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου 2008, που καλούνται με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους στην 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, μπορούν -εφόσον παρουσιαστούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση- να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως, ως γενικός κανόνας από την 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, η πλήρης κύρια στρατιωτική υποχρέωση στον Στρατό Ξηράς έχει καθοριστεί σε 12 μήνες, με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι νέοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και έχουν ήδη πετύχει την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμιο, αλλά λόγω του χρόνου κατάταξης ενδέχεται να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στη σχολή.

Για αυτούς υπάρχει μία σημαντική δυνατότητα: Μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Στρατολογίας

1. Οι γεννημένοι από 01-01-2008 μέχρι 15-5-2008, που καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ΄ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3).

2. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

3. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο.

4. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα, τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ.