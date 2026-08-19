Ιός του Δυτικού Νείλου: Τι λένε οι ειδικοί για τα κρούσματα

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Στην αυξημένη παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, αλλά και στους εννέα θανάτους που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, αναφέρθηκε η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας στο Mega, εμφανίστηκε καθησυχαστική, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνω των 65 ετών και αντιμετώπιζαν υποκείμενα νοσήματα.

Η Ματίνα Παγώνη στάθηκε ιδιαίτερα στον αριθμό των περιστατικών που καταγράφονται στην Αττική, εξηγώντας ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δεν ήταν αναμενόμενη.

«Δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και στην Αττική δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσα περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για την Αττική», σημείωσε η κ. Παγώνη, προσθέτοντας ότι αναμένονταν περισσότερα κρούσματα σε ελώδεις περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα.

Περιγράφοντας τη γεωγραφική πορεία των περιστατικών στην Αττική, ανέφερε ότι «ξεκίνησαν στα νότια προάστια, πήγαν στα βόρεια, δηλαδή από Βάρη – Βουλιαγμένη και μετά Μαρκόπουλο – Παλλήνη και τώρα πάλι στα νότια, παρόλο που οι έχουν γίνει αρκετοί ψεκασμοί».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «λόγω της υγρασίας τα κουνούπια τις βραδινές ώρες είναι πάρα πολλά».

Η προσωρινή πρόεδρος του ΠΙΣ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, σημειώνοντας πως μέχρι αυτή την περίοδο έχουν καταγραφεί 90 περιστατικά, αριθμός που αντιστοιχεί σε όσα είχαν καταγραφεί συνολικά κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

«Δεν χρειάζεται πανικός», σημείωσε η κ. Παγώνη και πρόσθεσε ότι τα περιστατικά ενώ πέρυσι ήταν 90, όλη τη χρονιά τώρα έχουμε 90 μέχρι αυτή την περίοδο. Η ίδια επισήμανε ότι πέρυσι είχαν καταγραφεί 9 θάνατοι και φέτος έχουν καταγραφεί 9 μέχρι τώρα.

Όσον αφορά τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, διευκρίνισε ότι και οι εννέα ήταν άνω των 65 ετών και είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη των συμπτωμάτων και στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η Ματίνα Παγώνη εξήγησε: «Ένα 18% μπορεί να έχει νιώθει αδυναμία, κάποιες αρθραλγίες. Όταν υπάρχει πυρετός, μπορεί να ξεκινήσει να υπάρχει σύγχυση που σημαίνει ότι πάμε κεντρικό νευρικό. Εκεί φοβόμαστε το 1% για μηνιγγοεγεφαλίτιδα. Αυτά τα περιστατικά διασωληνώθηκαν, άνω των 65, και από εκεί είχαμε τους θανάτους».

Η ίδια αναφέρθηκε και στους ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή να μεταφερθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λέγοντας ότι «τα περιστατικά που είχαμε και νοσηλεύουμε» και αυτά που «πήγαν στη ΜΕΘ» δεν ήταν περιπτώσεις ενός μόνο τσιμπήματος.

«Εάν έβλεπες το σώμα ήταν περισσότερα κουνούπια. Υπήρχε άτομο που διασωληνώθηκε και είχε πάνω από 10 τσιμπήματα», τόνισε η κ. Παγώνη.

Η Ματίνα Παγώνη έδωσε επίσης συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία από τα τσιμπήματα, επισημαίνοντας ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. «Επειδή το φαινόμενο αυτό, η κορύφωσή του, θα φτάσει μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη», ανέφερε, συστήνοντας να υπάρχουν σίτες στα σπίτια και κουνουπιέρες για τα παιδιά κατά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, συνέστησε τη χρήση παντελονιών και μακρυμάνικων ρούχων το βράδυ, ώστε να περιορίζεται η έκθεση στα κουνούπια, ενώ αναφέρθηκε και στη χρήση εντομοαπωθητικών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα εντομοαπωθητικά σπρέι μπορεί να τα βάλεις γιατί προφυλάσσουν στο 90%».