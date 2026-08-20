Λαϊκές αγορές: Τι αλλάζει στους πάγκους – Πώς θα γίνεται η σήμανση των προϊόντων και των παραγωγών

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Σημαντικές αλλαγές στους πάγκους των λαϊκών αγορών προωθεί η κυβέρνηση, που τροποποίησε το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο με υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, η απόφαση καθορίζει δύο σημεία: τις προϋποθέσεις με τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να αλλάξουν τα προϊόντα που τους δίνεται η άδεια να πουλούν και το πώς θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα τους με σχετική σήμανση στους πάγκους.

Η νέα απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026 και, σύμφωνα με την ομοσπονδία, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου δραστηριοποίησης και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την ιδιότητα και τα στοιχεία των πωλητών στις λαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, για τους παραγωγούς προβλέπεται δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής των προϊόντων που πωλούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η παρέλευση δύο ετών από τη χορήγηση της άδειας, η παρέλευση ενός έτους από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων για την παραγωγή και τις διαθέσιμες ποσότητες.

Παράλληλα, απαιτείται η δήλωση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και η προσθήκη του σχετικού ΚΑΔ.Σημαντική αλλαγή αφορά και τη σήμανση των πάγκων. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο σταθερή πινακίδα, διαστάσεων τουλάχιστον ενός μέτρου επί 0,40 μέτρα, στην οποία θα αναγράφονται η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός άδειας, ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ και η Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφουν σε αντίστοιχη πινακίδα την ένδειξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ», το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό άδειας και τον αριθμό μητρώου στο ΟΠΣΑΑ. Παράλληλα, καθορίζονται οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.